備戰年底選舉，國民黨選策會今天召開第二次會議，針對各縣市選情、基層意見，以及就提名人選等交換意見，與會人士認為，民進黨可能以各種手段影響年底選舉，必須待相關人選完成充足準備後，再展開提名作業，力求周密嚴謹，不能掉以輕心。

年底九合一選舉起跑，有意參選者紛紛蓄勢待發，國民黨中央選戰策略會報今天開會，就各縣市選情、基層意見及提名人選等問題，廣泛交換意見。

據了解，與會者一致認為，面對民進黨可能動用各種手段影響年底選舉，即使是選情相對單純地區，比如爭取連任或藍大於綠勝算較高的選區，都應待相關人選完成充分準備後，再展開提名作業，務求周密嚴謹。

此外，朱立倫也蒞臨會議，頒發選戰策略會報召集人及委員證書，感謝大家的辛勞，期勉大家全力溝通協調，為國民黨在年底選舉推出最強候選人。

國民黨展開年底選戰布局，日前通過直轄市暨縣市長選舉、直轄市議員選舉、縣市議員暨鄉鎮市區長選舉的作業要點，22縣市黨部都可依據相關提名作業要點，規劃作業時程、辦理候選人的提名作業。據悉，黨內原對於青年加權出現雜音，經考量，仍維持原本版本，未做更動。

組發會強調，面對年底選戰，皆依照既定的步驟，積極辦理相關提名事宜，相信一定能推出最能服務地方、最能代表多數民意的候選人，呼籲大家能團結一致，共同打贏年底選戰。