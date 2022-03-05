據勞動部統計，去年全年勞資爭議行政調解量達2萬5025件、為近6年來新低，勞動部推測，受到中央流行疫情指揮中心去年5月將全國升為三級警戒，要求不得在室內群聚，加上勞動事件法2020年上路後新增民眾可以向法院申請「勞動調解」程序，都是去年勞資爭議調解創近年新低的原因。

據統計指出，去年全年勞資爭議調解量達2萬5025件，其中多數為權利事項（與法令相關）的爭議、占比達99.6％，其中以工資爭議達1萬277件最多，又以積欠工資為多數。

勞動部勞動關係司司長王厚偉說，受到中央流行疫情指揮中心升為三級警戒，要求室內不得群聚及勞動事件法上路等影響，都可能是去年勞資爭議件數降低的原因；他說，雖然勞動事件法提供勞工法院調解，但仍有許多人不願意上法院，因此行政調解仍有存在必要性，目前勞動部也提供部分勞工勞資爭議時律師可以陪同。

勞動部在2020年時提供職業災害勞工及家屬於勞資爭議調解時能有專業律師陪同，當年共補助106件，並在去年年中擴大補助範圍，包括恢復僱傭關係、給付資遣費或退休金等爭議也可有律師陪同，去年則增加至411件。

勞動部勞動關係司爭議科科長金士平說，近年受到勞工意識抬頭、權益爭取等，勞資爭議件數從2001年的1萬件成長至近年的2萬餘件，去年則是整體件數首度下降的一年，推估與疫情及勞動事件法上路相關。

至於外界認為行政調解與勞動事件法的法院調解疊床架屋，金士平說，我國勞動事件法參考日本設立，但日本至今仍維持行政調解及法院調解，我國行政調解要求要在10天就召開，調解成功率約為5成，其他不成立的案件送至法院後，相關的調解紀錄也能協助法官訊速瞭解整體案情及爭點。

金士平指出，由於現行勞資爭議調解中以工資為最大宗，每年約占3成至4成不等，主要是考量勞基法中若僱主積欠工資時，主管機關可以要求限期給付，不給付時也有罰責，但考量工資爭議案件較多，目前會朝爭議金額達一定數額以上時由律師陪同，但仍待後續討論。