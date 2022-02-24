台南市長黃偉哲晚間臉書貼文指出，「俄羅斯對烏克蘭發動戰爭之際，共機今天中午12時02分、12時04分，兩度侵擾台灣西南空域。2022年以來，中共戰機已侵擾我國空域累計39天、183架次。」由於他下午一篇推特貼文，提到俄羅斯進犯烏克蘭時，一句「我很喜歡香菜」，雖很快刪文但已引發討論，他晚間也在黃偉哲臉書留言「稍早在推特有關香菜貼文引起爭議，我不會切割，謹在此致歉。」
俄羅斯總統普丁於台灣時間24日上午宣布對烏克蘭進行軍事行動，國際局勢緊張之際，台南市長黃偉哲今日下午一篇推特發文，提到俄羅斯空襲烏克蘭首都基輔，正式向烏克蘭宣戰，面對國際情勢急劇變化，加上世界各地疫情還在蔓延，現在我們能做的就是持續關心隨時更新的訊息，冷靜辨別，並且保持健康飲食，文末一句「我很喜歡香菜」，挨批「消費戰爭」。
黃偉哲晚間於臉書PO文共機擾台後，也在留言處致歉，「稍早在我的推特有關「香菜」的貼文引起爭議，我不會切割，謹在此致歉」。
黃偉哲晚間臉書貼文全文如下：
俄羅斯對烏克蘭發動戰爭之際，共機今天中午12時02分、12時04分，兩度侵擾台灣西南空域。2022年以來，中共戰機已經侵擾我國空域累計39天、183架次。
此刻，我想和大家談談前幾天拆除新營「共產黨違建廟」的心情。
由於共機幾乎天天侵擾台海，而空軍第一聯隊就在台南基地，因此台南的上空，從早到晚隨時有IDF戰機緊急升空的聲音，「從早到晚」的意思，就是從清晨微曦到凌晨黑夜。
身為台南人，對於台海安全的感受既深刻又生活化。因此，我堅持拆除的是違建，更是不能接受有人以五星旗挑戰國家的尊嚴。
因為，我們的子弟是拿著生命在捍衛台灣。
正如同蔡英文總統在國安會「烏克蘭情勢因應小組」會議後所強調：政府各單位務必加強防範境外勢力及在地協力者，所發動之認知作戰，以穩定台灣社會內部情勢。
此刻，又聽到空軍戰機劃過天際的聲音，我們團結的意志更緊密凝聚著。
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