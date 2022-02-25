「移工高風險職場關懷行動計畫」開辦至今4年，新北市勞工局服務6292人，依勞動部2021年失聯移工調查結果，移工逃逸主因之一為欠賭債，新北市勞工局今年特別將有賭博欠債爭議的移工列入高風險關懷對象，期望藉由主動關懷，建立移工理財觀念並提供協助管道，移工如果擔心遭受人身傷害，後續將協助通報警察局，防止因財務借貸關係衍生紛爭，進而降低移工的逃逸動機。

勞工局長陳瑞嘉表示，為關懷移工的工作權益，從2018年起首創針對身處「高風險職場」，例如在職場中曾遭受不當對待、性騷擾或有勞動條件爭議等，以及入境1年以上的移工，結合民間團體，以移工母語主動進行電話關懷。

今年勞工局持續結合蒲公英新移民服務協會、勵馨社會福利事業基金會、天主教耶穌會台北新事社會服務中心等民間團體，先依照移工職場的風險等級分類，再以不同電訪頻率，關懷與追蹤高風險職場移工及新聘移工現況。勞工局希望給移工更多支持，讓移工安心在台工作。

印尼籍移工阿里斯去年6月工作時，因操作機器不慎壓傷左手，導致無名指及食指骨折，醫治期間無法上班長達2個月。勞工局職災通報窗口接獲通報後，除告知阿里斯應有職災權益，並列入「高風險關懷」名冊，後續至8月委託民間團體進行電話關懷。

阿里斯向關懷人員表示，他不熟悉保險申請作業流程，遲遲未領取到職災給付，擔心保險給付會被工廠或是仲介惡意私吞。經由關懷人員先協助釐清，提供諮詢管道，最後協助阿里斯順利取得保險給付5萬元及雇主依法應給的補償。