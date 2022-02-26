台北仁濟院傳承百年來救助精神，於民國100年起每年提撥千萬成立食物銀行，對象非中低收入戶，而是以近貧的邊緣戶為救助對象，因為救助對象非政府造冊，必須靠著食物銀行志工（簡稱「食銀志工」）親訪了解各個家戶情況，再經台北仁濟院審核，通過後可定期領到物資。

服務範圍逐年擴大，台北仁濟院每年均需招募有愛心也願意受訓的志工加入。志工訓練課程內容包括認識貧窮、家訪技巧、同理心等，並透過實際的演練，讓參與者成為一名稱職的志工，以最有效率的方式，去傳達愛心，將社會資源給予真正需要的弱勢家庭。

台北仁濟院食物銀行服務範圍逐年擴大， 一年4次定期發放物資。(圖／台北仁濟院提供)

台北仁濟院將於3月12日開辦本年度食銀志工訓練，社會服務室主任陳穎叡表示，過去幾年受台北仁濟院扶助的家戶高達二千多戶、受助人次近六千多人，因此需要對外招募具熱忱的新生力軍、投入食銀服務行列。主要服務範圍在雙北市，包含萬華、大同、北投、石碇、板橋、三重、新莊、基隆各地區都需要志工的協助。

陳穎叡說食銀志工須參加二天的培訓，包括「認識貧窮、家訪技巧、同理心」等課程，並通過考核，才能成為食銀志工。志工培訓課程中的「家訪技巧」，讓志工做家訪時，可在最短的時間內簡要及精準說明來意，並介紹台北仁濟院，以及食銀可以提供的支援，輔以誠懇的態度，友善的關懷，很快的與案家拉近距離，並建立信任感。同時台北仁濟院也提供很多資源的相關訊息，讓志工面對這些邊緣戶時，可以提供他們作參考。

食銀志工親至案家拜訪。(圖／台北仁濟院提供)

台北仁濟院也常常讓志工聚在一起，將他們所見所聞做分享，並與社工人員討論，經驗分享加上團體督導有助於志工再成長、茁壯。因此台北仁濟院志工有口皆碑，陳穎叡表示，院方十年以上資深志工不在少數，這些志工都是台北仁濟院的「寶」，他們的經驗傳承，讓食銀志工生力軍很快就進入狀況。希望有志投入食銀行列的朋友，讓這份愛與關懷化做「行動力」。

志工報名請洽台北仁濟院：02-2302-1133分機5603、5611、5613，或上台北仁濟院官網->最新消息 （http://www.tjci.org.tw），報名地點：台北仁濟院-社服室【臺北市萬華區廣州街200號】