一名家住高雄大寮的外籍移工，26日晚上在岡山火車站搭計程車主返家，中途又請司機接另一位朋友上車，最後里程數約35公里，但最後司機卻喊價3000元，移工質疑過去車資都只要900多元，懷疑司機繞路坑錢，雙方因此鬧上派出所。這種車資讓其他運匠聽聞也深感不可思議，大喊「都可以到墾丁和嘉義了。」

小黃疑繞路，大寮到岡山收移工3000，運匠驚：可到鵝鑾鼻了。(翻攝自記者爆料網)

根據警方表示，26日晚上有一名運匠在著移工前往派出所，移工控訴遭到司機繞路坑錢，但司機則反駁是夜間加成，雙方爭執不休。

司機在現場大聲表示，他有問題要跟車隊做反應啊，他打給公司就好，但他還拍照，公司就是要給民眾申訴的，移工的動作讓他非常生氣。

警方問清楚雙方爭執點後才發現，該名移工26日晚上10時許，從岡山車站上車，搭到大寮光明路二段的宿舍，途中另外讓另一名朋友上車，但抵達宿舍後，司機表示跳錶金額3000元，當場讓移工驚呆。

移工強調，過去他搭幾次相同路程只花900元，這次卻被收三倍價格，質疑司機繞路。但運將強調是夜間加成。

根據其他司機表示，岡山車站到大寮光明路二段，距離約35公里，車資確實不到1000元，即使為了搭在友人中途下中正交流道，頂多1300元，加上夜間加成2成，也不會超過1600元。

這種價格讓其他司機也搖頭說，「以前載客去鵝鑾鼻跳錶也不用到三千元，往北可以往雲林去了。」 根據有經驗的運匠表示，3000元實際跳表，往北走至少到嘉義市，往南奏約可到達墾丁，3000元至少都是超過100公里的距離才會有這種價格。

但因雙方認知不同，派出所員警協調後，已勸說移工付清車資，但他表示會向計程車的車行，反應此事。司機亦同意該乘客若有疑慮，可向車隊調閱行車路線及車資計算方式，雙方皆表示後續不需警方介入處理。