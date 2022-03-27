【LIVE直播】疫情生變？陳時中突取消行程 臨時召開疫情記者會｜2022.03.27 @中時新聞網

本土疫情今天拉警報，各縣市多點爆發，中央流行疫情指揮中心今天公布，共新增83例，境外移入確診為120例，超過兩百多例確診個案，創下去年六月27日有88例以來的最新紀錄，10個月來新高。確診案例橫跨高雄、新竹、桃園、新北、基隆、台東，其中桃園大潭電廠工廠爆發移工群聚，一口氣就有52人確診，基隆警察局相關群聚也持續擴大，再增19人，累積27人確診。

今天本土加境外的確診案例突破200例，來到203例。(指揮中心提供)

83名本土個案中，最大宗為新竹-桃園大潭電廠相關，共52人確診，派駐桃園大潭電廠員工都住在新竹新豐的員工宿舍，每日搭車往返桃園其中50人是同宿舍，2人為非同宿舍的員工，以及非同宿舍者的員工與女友。5位台籍、47位為泰籍移工，感染源還未確定。

另外19名為基隆小吃店衍生的警察局相關群聚擴大，再增6名警察，5名小吃店相關從業人員，4名顧客，2名顧客的家屬及2名家屬的同校接觸者確診。基隆警局小吃店相關群聚累積27人確診。

台東也驚爆確診個案，今天增加4人為台東卑南家庭群聚。指標個案兒子案22849白天會去照顧姨婆，以及其舅公。感染源目前檢驗結果看起來，可能是姨婆或是舅公，因為都無症狀但Ct值都很高。

2人為新北市樹林科技廠「全球傳動」群聚相關，一名外籍移工的越南女友22702，這名越南女性，以及她所照顧一名老太太，也就是照顧對象都確診。

另外4名為昨天公佈的新北個案22701今天增加4人分別是她的先生、準備登山的登山團團員，另外兩個是先生公司的同事。

今天居家隔離期間陰轉陽個案為2名高雄化工廠員工和其兒子。陳時中表示，高雄化工廠職場群聚相對收斂了，沒有新增案例，今天新增的兩例都是後來出現症狀採檢陽性，高雄職場群聚若再無新增，對社區的威脅相對的小。