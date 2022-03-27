本土病例今(27)日暴增83例，讓不少人嚇到，更擔心疫情再度大爆發，不過前台大感染科醫師林氏璧卻表示毫不意外，對於台灣會不會變成跟香港一樣嚴重？林氏璧則說，不想成為香港，就請連一劑都沒打的75歲以上老人家趕快打疫苗！

本土疫情再度拉警報，中央流行疫情指揮中心今天公布，共新增83例，境外移入120例，確診案例橫跨高雄、新竹、桃園、新北、基隆、台東，其中桃園大潭電廠工廠爆發移工群聚，一口氣就有52人確診，基隆警察局相關群聚也持續擴大，再增19人，累積27人確診。

本土暴增！台灣恐步入香港後塵？ 陳時中一句話回應

林氏璧今天在粉專表示，「看來我又要忙起來了」。林氏璧指出，之前國內新增10多例時，就已經有人寫「暴增」，他當時心想「那韓國一天60萬人確診，是慧星撞地球了嗎？」因此今天本土新增83例，他毫不意外，反而前陣子接近清零才讓他意外。

由於境外移入近期都在百例左右，林氏璧坦言，相信移入的狀況已經有一陣子了，而且三月以來大方向是解封，入境檢疫天數縮減到10天，社區會有案例是意料中的事，重點是能否即時匡列控制，讓重症和死亡病例可以壓在承受範圍內。

對於媒體詢問台灣會不會變成香港？林氏璧則強調「講到口水都流乾了」，直呼「不想成為香港，就請身邊那23％連一劑都沒打的75歲以上老人家快打疫苗吧」，至於這次的多點開花能不能通過考驗？林氏璧則認為，還要繼續觀察下去。