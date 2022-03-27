新北市長侯友宜今（27）日上午出席市政行程表示，樹林某科技廠再增加1例外籍移工的女友確診，再新增1例，累計21人確診。另外，昨天確診個案中有2名是科技大學學生，其中1人在傳染期間並未到校，另外有1個有到校，已經匡列121人，目前採驗均為陰性，居家隔離58人，此外，校方也配合採取線上教學、停課10天。