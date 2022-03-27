新北＋1 樹林科技廠移工女友確診 某科大停課10天 10:002022/03/27 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（27日）上午出席市政行程表示，樹林某科技廠再增加1例外籍移工的女友確診，再新增1例。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今（27）日上午出席市政行程表示，樹林某科技廠再增加1例外籍移工的女友確診，再新增1例，累計21人確診。另外，昨天確診個案中有2名是科技大學學生，其中1人在傳染期間並未到校，另外有1個有到校，已經匡列121人，目前採驗均為陰性，居家隔離58人，此外，校方也配合採取線上教學、停課10天。 基隆疫情升溫 4個分局偵查隊全淪陷 SJ神童打完3劑疫苗 染疫康復「2次中鏢」海外行程全喊卡 #新冠肺炎 #台灣 #新北 #樹林科技廠 #外籍移工 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 八方雲集 餃子賣進南加州 04:102022/03/27 財經要聞 威尼斯雙年展台灣館 改文獻對話 04:102022/03/27 財經焦點 傑出女科學家 李秀敏勉後進追求興趣 04:102022/03/27 生活新聞 獨尊英語 2030雙語國家挨批粗糙 04:102022/03/27 生活新聞 三大保障準備好 不怕孤獨老 04:102022/03/27 金融．稅務 量子國家隊 揪半導體打群架 04:102022/03/27 財經要聞 鋒面啟動「站哨模式」 急陣雨炸裂 全台濕冷探14度 07:252022/03/27 生活 升息循環 保險市場迎3挑戰2機會 04:102022/03/27 財經焦點 黃珊珊》孩子缺的只是一個機會 09:062022/03/27 生活 電巴249路通車 嘉惠朝陽科大師生 04:102022/03/27 地方新聞 康橋20周年 兩岸9校區聯合美展 04:102022/03/27 生活新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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