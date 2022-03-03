全台多處今上午停電，信義區商店摸黑營業。（王英豪攝）

全台各地今上午大停電，除了出現紅綠燈不亮、民眾被困電梯的慘案外，需冷藏保存的疫苗也陷入「生存危機」。小兒科醫師張簡晴瑩今表示，上班第一次遇到停電的狀況，診所正在搶救需冷藏保存的疫苗，但這些疫苗最多只能撐1.5小時，屆時若無法即時供電，這些疫苗恐全部報廢。

小兒科醫師張簡晴瑩今在臉書上發文表示，生平第一次上班上到停電，不知道是短暫跳電，還是限電，目前只能待在診所裡面等電，且因為突然停電的緣故，診所正在緊急搶救需要放在診所冰箱內保存的疫苗！

疫苗離開冷鏈後，必須要在攝氏2至8度的環境中保存，如果脫離冰箱的話，最多恐怕只能夠撐1.5小時，因此若無法即時供電，這些疫苗可能會通通報廢。

不少網友看了驚呼，「三峽也停了，還好醫院沒停」、「高雄也停電中」、「全台好多地方都停電了」、「沒想到診所也停電了」、「台南剛也閃了一下」、「希望可以趕快搶修好」。

針對全台各地多處停電的狀況，台電表示，今上午9時左右，興達電廠開關場事故，導致南部地區的電力供需失衡，進而使全台電力系統受影響，導致北中南部分地區發生停電的狀況，目前正在陸續恢復供電中。