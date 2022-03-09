中央流行疫情指揮中心日前宣布新冠疫苗接種獎勵加碼，65歲以上民眾接種新冠疫苗可獲得500元以下禮券等衛教品，新規將於明天（10）上路。指揮中心今表示，55歲以上原住民族群將比照辦理，可攜帶相關證明文件前往接種，亦可領取500元衛教品。

指揮中心日前宣布，為再鼓勵尚未接種新冠疫苗1、2劑或追加劑的65歲以上長者儘速踴躍前往接種，地方政府可自3月10日起至今年4月10日止，加碼提供500元以下衛教品。

民進黨立委陳瑩今天在立法院衛環委員會指出，原住民平均餘命比國人少8歲，過去各項政策執行都會將原民年齡下修為55歲，疫苗接種獎勵是否可比照辦理？衛福部長陳時中表示，施打疫苗是重要的事，「我想可以做得到，而且應該來做」。

指揮中心發言人莊人祥下午隨即宣布，由於500元宣導品措施將在明天上路，在此宣布原住民族群於3月10日至4月10日之間，年滿55歲以上，請攜帶原民證前往接種，可獲500元以下宣導品。

指揮中心統計，國內昨（8）新冠疫苗接種共8萬8956人次，目前國內疫苗涵蓋率第一劑83％，第二劑77.28％，第三劑45.18％。

國內第26輪疫苗預約採分流方式，今天上午10點起陸續開放預約。莊人祥表示，本輪共提供122.8萬劑接種量能，目前共3.5萬人完成預約，預約時間將於本周五（11）中午截止，接種時間從3月14日開始至3月20日止。