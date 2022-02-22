高雄孫姓女子去年10月大鬧疫苗接種站，表示自己在國外已施打AZ第一劑，要求混打BNT遭拒，情緒失控的她現場大鬧咆哮「你們都是一堆垃圾，我今天就是要打到疫苗」遭上銬逮捕。高雄地院審酌孫女罹患雙向情緒障礙症，曾於澳洲及台灣醫院接受相關治療，依妨害公務罪判拘役20天，可易科罰金及上訴。

2021年10月30日上午，一名老婦人在孫女的陪同下前往設在高雄展覽館的接種站施打疫苗，孫女被工作人員擋在門外，醫護人員委婉告知在台灣目前無法混打BNT，但孫女不滿權益受損不願離開，當場情緒失控咆哮：「今天一定要打到BNT」，在場維持秩序的警方見狀，將孫女架開，並先上銬。

孫女不滿被警方逮捕，大喊：「我只是要打疫苗而已，你們不讓我打疫苗把我拖出來」，警方勸孫女要冷靜，孫女仍大喊「我根本就沒做過犯法的事情，放手啊！」還辱罵工作人員以及員警「你們都是一堆垃圾，我今天就是要打到疫苗，你們憑什麼不讓我打」，最後被依妨害公務罪逮捕送辦，成為全國首例要求混打疫苗不成，大鬧接種站被移送法辦先例。

衛生局當時表示，中央流行疫情指揮中心並未開放一般民眾混打第二劑疫苗，民眾擾亂接種秩序，可能違反醫療法第24條第二項，得處以5萬元罰鍰。

孫女在法庭上拿出悔過書，展現歉意，法官審酌她罹患雙向情緒障礙症，曾於澳洲及台灣醫院接受相關治療，有其提出某心靈診所診斷證明書及澳洲雪梨醫院治療過程資料，認定她事發當時身心狀況不佳，依妨害公務罪判拘役20天，可易科罰金及上訴。