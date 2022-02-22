宜蘭縣第7波快打站資訊。（宜蘭縣政府提供／李忠一宜蘭傳真）

宜蘭縣有45萬人口，完成第3劑接種人數達16.5萬餘人，涵蓋率達38.9％，其中在快打站施打有近4.3萬人，為方便民眾快速接種疫苗，宜蘭縣衛生局協調醫療院所，將在23至28日再加開快打站，第7波快打站將可讓第3劑涵蓋率破4成，縣府盼符合資格的縣民前往施打。

衛生局表示，宜蘭縣疫苗第一劑接種涵蓋率為80.4％，第二劑74.9％，第三劑38.9％，先前縣府已經成立6波快打站，截至2月20日，在快打站施打第1至3劑疫苗已有4.2萬人。

第7波快打站設在6處，除位於宜蘭市的宜蘭慈劑接種站外，其他都設在宜蘭縣溪南地區，有蘇澳鎮南方澳進安宮、羅東農會接種站、五結鄉慈劑接種站、冬山鄉鹿埔接種站、羅東鎮南豪社區接種站。衛生局表示，第7波快打站預估會有1萬人接種，可讓第3劑疫苗涵蓋率破4成。

此次在快打站施打的疫苗種類以莫德納第1至3劑為主，但快打站也有BNT、高端等疫苗第1至3劑，宜蘭縣第7波快打站詳細的設站日期、時間，以及施打疫苗的種類，可參考宜蘭縣衛生局網站（https：／／www.ilshb.gov.tw／）。

衛生局提醒，打疫苗送禮券活動發放期限至2月28日，請18歲以上未施打第1劑及第2劑的民眾，把握最後一周送200元超商禮券的機會，並請與醫療院所登記領取。