第24輪疫苗預約已於今天中午截止，本輪共提供166.3萬劑量能，皆為第3劑，共63萬人完成預約，將在下周一開打。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，整體預約率是37.9％，BNT是55.95％，莫德納33.49％，高端24.73％，AZ為20.49％。

第24輪提供120.9萬劑莫德納、36.4萬劑BNT、7.2萬劑高端及1.6萬劑AZ量能，但預約人潮不如預期，整體預約率僅不到4成。莊人祥表示，目前已將疫苗配給各地方政府，除了預約平台外 ，指揮中心也會請各地方衛生局提供民眾最平近人的第1、2、3劑接種管道，包括向各醫院預約接種，或是到快打站接種等。

指揮中心指揮官陳時中表示，昨（24）疫苗接種人數不多，約17.8萬人，目前國內第1劑疫苗涵蓋率為82.75％，第2劑76.58％，第3劑39％。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，這一波本土疫情共有798個確定病例，其中1例死亡，致死率為0.13％。他也呼籲，預防死亡的有效方法除了避免染疫之外，接種疫苗也很重要，最好可以完整接種兩劑以上，在時間內打3劑都打完，尤其是長者應盡速把握機會接種。