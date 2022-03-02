第25輪疫苗預約平台今天上午10時開放預約第三劑（追加劑），對象為已打滿兩劑且滿12周的18歲以上民眾，此輪4大疫苗都有提供，其中以莫德納121萬劑最多，加上BNT、AZ、高端總計151萬劑，初估符合施打資格的有571萬人。
此外，疫情指揮中心也宣布，1922預約平台將固定於每周三至周五，開放符合資格的18歲以上民眾預約接種第三劑，《中時新聞網》整理5大QA供民眾參考。
一、誰可以打第25輪第三劑？
去（2021）年12月19日前已打滿兩劑疫苗，且年滿18歲以上的民眾，此輪有571萬人符合資格。
二、何時可以預約打第三劑？
採三階段分流預約，今日上午10時開放55歲以上民眾預約；中午12時再換38至54歲，下午2時則是18至37歲。
三、預約時間及開打時間為何？
預約截止日皆是到3月4日中午12時止，開打時間為3月7日至13日。
四、此輪有哪些廠牌可選？
指揮中心提供4大苗，分別為1萬6千劑AZ、121萬1千劑莫德納、20萬6千劑輝瑞／BNT及7萬6千劑高端，總數量為151萬劑。
五、想打第一、二劑該去哪打？
若想打第一、二劑，可持接種紀錄（小黃卡）至各地方政府合約醫療院所、衛生所預約或至提供隨到隨打服務的接種站接種。
另外，指揮中心指出，未來每周的周三至周五，固定開放滿18歲以上民眾預約打第三劑，並於隔周的周一至周日開打。
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