天冷各種加溫產品熱銷，但這些產品都符合規定嗎？行政院消保處隨機採樣市售電熱毯10件進行查核，發現有5件標示查核不符規定，其中有2件品質檢測不符規定。消保處表示，品質檢測不合格當中有1件電磁干擾測試超標，過去曾發生電磁波造成使用心律調節器民眾身體不適案例，電商業者應加強把關。

電熱毯為國人於氣溫驟降時經常使用的生活用品，消保處為瞭解其品質及標示的落實情形，消保官於網路平台隨機購買不同廠牌電熱毯10件，分別由標準局進行溫升、洩漏電流及絕緣耐電壓、異常操作、構造檢查、重要零組件比對及電磁相容性等項目檢測，以及商品檢驗標示等查核。

根據消保處檢測10件電熱毯結果顯示，商品標示不合格5件的廠牌型號分別為三樂事輕薄單人電熱毯MUB500、雙人電熱毯、尚朋堂微電腦雙人電熱毯SBL-212-1；臺製精品超導熱電熱毯ED-191、太陽牌韓國進口恆溫省電電毯SE-10。

當中同時品質不合格2件包含臺製精品超導熱電熱毯電磁相容性不合格(電磁干擾測試超標)；中國產雙人電熱毯構造不合格(電源線插頭刃片無開孔)，並涉及逃檢。

消保處簡任消保官王德明表示，電熱毯已經是政府應施檢驗項目，必須要政府檢驗合格後才能上架販賣，但這次查核下來發現不合格率還是如此高，網路平台業者應加強把關。

王德明指出，電磁波主要是對其他機械物體的干擾，也會造成其他電器使用的安全性，電磁相容性若不符合規定，恐讓使用心律調節器的民眾身體不適，在過去已有相關案例。

本次「標示項目」經查核違反「商品檢驗法」部分，若限期未改善將處10萬-100萬元以下罰鍰；違反「商品標示法」部分，若屆期未改正，將處2萬-20萬元以下罰鍰，若經政府檢驗合格後還是出現相關不合格情形，政府將撤銷商品合格許可。

「品質項目」經檢測不符合規定部分，尤其涉及逃避檢驗者，得處25萬-250萬元以下罰鍰。