中央流行疫情指揮中心今(8)日表示，因應國內本土疫情，COVID-19公費疫苗平臺於每週三至週五，開放滿18歲以上民眾預約接種追加劑，本次開放預約時間為3月9日至3月11日；另目前亦已提供民眾於各地方政府衛生局安排或指定的合約醫療院所預約接種，或至隨到隨打接種站進行接種。發言人莊人祥表示，第三劑符合預約資格有510萬人，提供的疫苗量能123萬劑，其中2.7萬劑是AZ、89萬劑莫德納、BNT有24萬劑、高端6.7萬劑。

指揮中心今天宣布第2期疫苗預約開跑，年滿18歲且已接種兩劑新冠疫苗達12周的民眾，可於明天上午10點起依序預約第三劑，指揮中心表示，本期公費疫苗共提供123萬劑接種量能，以莫德納89萬劑最多、其次依序為BNT的24萬、高端6萬72千劑，以及AZ的2萬7千劑。

指揮中心表示，第26期疫苗預約同樣採分流模式，55歲以上民眾可於明天上午10點起預約，38至54歲從中午12點開始預約，18至37歲則從下午2點開始，預約時間至3月11日中午12點止。

指揮中心說明，第26期的疫苗接種時間從3月14日開始，至3月20日結束，為方便民眾查詢接種地點，指揮中心每周彙整由各地方政府衛生局提供的接種地點資訊，更新於疾管署全球資訊網的「COVID-19防治一網通」疫苗地圖，方便民眾查詢運用。

指揮中心發言人莊人祥說，為因應民眾接種第三劑的需求，「COVID-19防治一網通」特別將接種追加劑的院所，以及第一、二劑的院所分開呈現，讓民眾進入疫苗地圖後可依個人喜好與廠牌需求進行查詢，接著可再透過1922網站預約接種。

為提高國內疫苗接種率，中央昨宣布針對65歲以上民眾發放500元衛教品，凡接種新冠疫苗均能領取500元禮券，莊人祥表示，過去經驗證實，發放禮券確實能有效刺激疫苗接種，因此期盼這次能用500元禮券吸引還沒接種疫苗的民眾施打，還不考慮用疫苗接種限制民眾的人身自由。