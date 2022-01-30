本土Omicron疫情爆發，民眾搶打第三劑，讓疫苗的副作用再度引發討論。一名男網友表示，前兩劑都是打AZ，但只有接種第一劑時有副作用，沒想到近日混打第三劑輝瑞／BNT後，又出現畏寒、疲倦、頭痛及全身痠痛，貼文引起網友熱烈討論，一名網也說，兩劑打AZ都沒事，但第三劑打BNT後10分鐘開始心悸、喘不過氣，在診所躺了半小時才有力氣離開。

原PO日前於PTT女人板指出，打第一劑AZ大約過了12小時後，開始出現發燒、口渴、注射部位痠痛、全身痠痛及頭痛等副作用，且完全沒有食慾，直到吃了普拿疼，狀況才慢慢緩解，2至3天才完全復原，第二劑AZ則是完全沒有感覺，就連備好的普拿疼都用不到。

原PO說，近日選擇BNT作為第三劑，沒想到12小時一到，開始畏寒及疲倦，第20小時開始頭痛、全身性痠痛，強大的副作用令他痛不欲生，「我還在考慮到底要不要吃藥，但頭真的滿痛的」。

貼文曝光後，引發鄉民分享心得，「我AZ第一劑發燒，第二劑AZ沒事，第三劑BNT體溫較高、畏寒，算沒什麼狀況」、「我AAB沒事，唯獨注射的手臂比較痛而已」、「我也是AAB，但打BNT頭痛跟手臂暴痛，且大概打完4個小時就開始了，還是可以正常上班」。

留言中也有一名打兩劑AZ再加一劑BNT的網友分享，前兩劑打AZ只有手臂疼痛，其他副作用都沒有，但是打完BNT後10分鐘就開始心悸、喘不過氣及全身不自主顫抖，在診所病床灌了一大罐水，又躺了半個小時才比較紓緩，但心臟還是很不舒服，且症狀長達2天，「真的很可怕，所以打完在原地觀察15分鐘真的很重要，若當時打完直接回家，可能已經倒在路上了」。