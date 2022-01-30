現代人崇尚養生，保健食品已成為日常必需品，營養師鄭惠文表示，民眾常常不知道自己的需求，就買了昂貴的保健食品，甚至將其當作仙丹，她分析民眾常有的6大誤解，提醒對保健食品應該要有正確的態度和觀念，才能把錢花在刀口上。

鄭惠文先前曾在個人網站分析，民眾對保健食品常常有6個誤解，包括以為吃固定劑量就好、保健食品一定要吃有感，才叫做有效、吃久了就沒效了、吃保健食品能擅自減量或停藥、把保健食品當仙丹，一款治百病及一罐吃半年，有一餐沒一餐，想到才吃，建議購買保健食品前，建議要先釐清自己的需求。

鄭惠文指出，飲食有沒有均衡很重要，「即使我是營養師，也不見得每日水果份量都充足」，所以綜合維生素礦物質類的保健食品並不是都固定劑量吃，也可能隨著蔬果攝取量有變化。

保健食品一定要吃到有感，才叫做有效？鄭惠文表示，事實上機能性成分不一定有「體感」，所謂的體感像是吃了某牌的益生菌，隔天排便很順暢，又或是吃了某牌的葉黃素，眼睛就不酸了，呼籲民眾釐清觀念，機能性成分不一定有體感；有體感的成分不一定是自己想要的功效。

鄭惠文進一步說，以益生菌來說，其功能是調整腸道菌相，藉由健康的腸道發揮免疫、排便等功能，但需要長期吃，且搭配均衡飲食，才能讓好菌留在腸道裡。另外，有些益生菌還會添加乳糖、消化酵素及輕瀉劑等，吃完不久後就會有想上廁所的感覺，讓人誤以為有效，殊不知只是輕微的拉肚子作用。

鄭惠文表示，也有人常會問，為什麼保健食品吃到後面，沒有一開始有效？其實有可能是身體的狀況已經改善，才會有吃久了沒效的感覺。鄭惠文說，她還曾遇過糖尿病患者，吃了市面上的保健食品後，覺得血糖穩了，就自行減藥，「保健食品不是藥品」，或許其中的機能性成分可以輔助調節生理機能，但是否能減藥或停藥，必須經過醫師評估決定才行。

另外也很多民眾把保健食品當仙丹，鄭惠文說，最常看到一款治百病的保健食品就是益生菌，因為益生菌主打腸道好、免疫系統改善，進而增進各項健康狀況，可是這是健康族群的保養方式，而且就算不靠保健食品，也可以用均衡飲食來達到同樣的訴求。

最後為一罐吃半年，想到才吃。鄭惠文指出， 由於保健食品是日常保養，需要時間及有效成分累計作用，才能發揮功效，若吃一天停一天，「請別期待能有什麼用」。她也強調，對保健食品應該有正確的態度和觀念，不僅能冷靜考慮自己是否真的需要，才能把錢花在刀口上。