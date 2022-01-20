今年雖然迪化街等年貨大街照常營業，但因著本土疫情有擴散的跡像，不少消費者還是會選擇在電商平台上辦年貨，而各大平台的線上年貨大街活動也早已開跑，今年民眾雖然未必會到處拜年，但仍以不管送禮或自用均皆宜的伴手禮、禮盒、零食等美食類商品最受歡迎，而且尤以各大知名老店品牌最受歡迎，而且電商訂購即能送到親友、客戶府上，遠距離送上心意，防疫過年相信必是今年的趨勢之一。

PChome 24h購物的香港美心齊來發財禮盒，原價1320元，特價1254元。（PChome 24h購物提供）

momo購物網的快車肉乾福弟小三元禮盒，2件組市價1360元，23日前特價888元。（momo購物網提供）

蝦皮購物就觀察到，自年貨節從1月1日開跑以來，乾貨、零食、伴手禮買氣較去年同期成長超過80%，當中以「伴手禮盒」買氣最為熱烈，而且得獎、名店等關鍵字更能促進買氣，像國民美食「鳳梨酥」就最受歡迎。在PChome 24h購物上熱銷榜首同樣為經典的「佳德鳳梨酥禮盒」，還有主打4種酥餅一次滿足，再送獨家撲克牌的「美心齊來發財禮盒」就成熱銷第二名，業者也透露，「喜氣開運款」以及「虎年特製款」的禮盒最受消費者喜歡，今年更帶來新款的「北港朝天宮金磚小提盒」，不僅有北港朝天宮的開運過火加持，作為年節擺飾也非常應景。momo購物網也同樣以老字號美食品牌最為熱銷，像「紅豆食府」的團圓伴手禮就累積銷售破4萬盒成熱銷榜首。

PChome 24h帶來今年新款的購物北港朝天宮金磚小提盒，更有北港朝天宮的開運過火加持，原價150元，31日早上10點59分前特價138元、任6件699元。（PChome 24h購物提供）

而且今年購買年貨的客單價也相對提高，樂天市場就提到，今年「樂天虎氣年貨節」提早於1月1日開跑，站上零嘴乾貨、禮盒、伴手禮、年菜等關鍵字，搜尋次數也較去年年貨檔期增加約30%、銷量約25%的成長，近兩周在訂單單價上平均達約880元至1200元，比去年高出約200元。像在遠傳friDay購物上，同步也觀察到今年以高檔食材、精緻化包裝最受歡迎，平均單價更是落在1000元到2000元，不少熱門年貨如榮獲全國烏魚子評鑑連續7年第一名的「嚴選砥家」一口烏魚子禮盒，更早已提前熱銷缺貨。momo購物網上的「優鮮配」嚴選口湖頭等獎野生烏魚子也成為了熱銷第五名，光1月至今已狂賣超過400片，可見消費者今年再度把出國預算移到各式美食上。

另外蝦皮購物也透露，近年健康養生意識抬頭，雞精、堅果禮盒也成送禮熱門之選，Yahoo奇摩購物表示，今年不僅網購年菜較去年同期熱銷逾20%，年貨及伴手禮也吹起養生潮，人蔘、雞精、魚油、紅麴、益生菌等保健食品熱賣，在Yahoo奇摩購物中心上的「年節最夯伴手禮Top5」中，像「桂格養氣人蔘」就搶下冠軍，而第三名的的「大研生醫 德國頂級魚油」業績更達年成長117倍之多。

momo購物網的優鮮配嚴選口湖頭等獎野生烏魚子（6兩），2件組市價2292元，24日起特價1699元。（momo購物網提供）

遠傳friDay購物的「嚴選砥家」一口烏魚子禮盒，原價1580元，特價790元。（遠傳friDay購物提供）

遠傳friDay購物的李錦記蠔皇極品鮑魚6入禮盒，原價2580元，特價1999元。（遠傳friDay購物提供）

蝦皮購物的萬歲牌無調味堅果2罐組，原價834元，優惠價599元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物的老協珍熬雞精禮盒14入，原價1980元，優惠價1590元。（蝦皮購物提供）

Yahoo奇摩超級商城的YOYO敏立清 益生菌，3盒組奇異果多多，原價6600元，特價3240元。（Yahoo奇摩超級商城提供）

樂天市場的龍泰創意烘培皇家原味起士條，原價600元，特價315元。（樂天市場提供）

Yahoo奇摩購物中心的愛不囉唆 x 一之鄉 財福雙盈蛋糕禮盒，原價735元，特價490元。（Yahoo奇摩購物中心提供）