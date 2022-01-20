今年雖然迪化街等年貨大街照常營業，但因著本土疫情有擴散的跡像，不少消費者還是會選擇在電商平台上辦年貨，而各大平台的線上年貨大街活動也早已開跑，今年民眾雖然未必會到處拜年，但仍以不管送禮或自用均皆宜的伴手禮、禮盒、零食等美食類商品最受歡迎，而且尤以各大知名老店品牌最受歡迎，而且電商訂購即能送到親友、客戶府上，遠距離送上心意，防疫過年相信必是今年的趨勢之一。
蝦皮購物就觀察到，自年貨節從1月1日開跑以來，乾貨、零食、伴手禮買氣較去年同期成長超過80%，當中以「伴手禮盒」買氣最為熱烈，而且得獎、名店等關鍵字更能促進買氣，像國民美食「鳳梨酥」就最受歡迎。在PChome 24h購物上熱銷榜首同樣為經典的「佳德鳳梨酥禮盒」，還有主打4種酥餅一次滿足，再送獨家撲克牌的「美心齊來發財禮盒」就成熱銷第二名，業者也透露，「喜氣開運款」以及「虎年特製款」的禮盒最受消費者喜歡，今年更帶來新款的「北港朝天宮金磚小提盒」，不僅有北港朝天宮的開運過火加持，作為年節擺飾也非常應景。momo購物網也同樣以老字號美食品牌最為熱銷，像「紅豆食府」的團圓伴手禮就累積銷售破4萬盒成熱銷榜首。
而且今年購買年貨的客單價也相對提高，樂天市場就提到，今年「樂天虎氣年貨節」提早於1月1日開跑，站上零嘴乾貨、禮盒、伴手禮、年菜等關鍵字，搜尋次數也較去年年貨檔期增加約30%、銷量約25%的成長，近兩周在訂單單價上平均達約880元至1200元，比去年高出約200元。像在遠傳friDay購物上，同步也觀察到今年以高檔食材、精緻化包裝最受歡迎，平均單價更是落在1000元到2000元，不少熱門年貨如榮獲全國烏魚子評鑑連續7年第一名的「嚴選砥家」一口烏魚子禮盒，更早已提前熱銷缺貨。momo購物網上的「優鮮配」嚴選口湖頭等獎野生烏魚子也成為了熱銷第五名，光1月至今已狂賣超過400片，可見消費者今年再度把出國預算移到各式美食上。
另外蝦皮購物也透露，近年健康養生意識抬頭，雞精、堅果禮盒也成送禮熱門之選，Yahoo奇摩購物表示，今年不僅網購年菜較去年同期熱銷逾20%，年貨及伴手禮也吹起養生潮，人蔘、雞精、魚油、紅麴、益生菌等保健食品熱賣，在Yahoo奇摩購物中心上的「年節最夯伴手禮Top5」中，像「桂格養氣人蔘」就搶下冠軍，而第三名的的「大研生醫 德國頂級魚油」業績更達年成長117倍之多。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。