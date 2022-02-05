疫情持續延燒，新北市政府協調33家合約醫療院所提早開工，3日起開始提供民眾接種COVID-19疫苗，每日可施打3萬劑，新北市長侯友宜今前往視察施打情形表示，經這幾天衝刺新北市一劑覆蓋率已達八成二、第二劑七成七，第三劑已超過二成五，希望春節期間再衝一波達到三成，讓疫苗的接種覆蓋率能夠大幅提升，保護自己也可以保護別人。

新北市長侯友宜今日前往聯安診所為第一線基層醫護打氣時表示，新北市共有444家COVID-19疫苗合約診所，一天接種量能高達3萬餘人，不僅提升民眾接種的便利性，對於快速提升接種涵蓋率更是功不可沒，新的一年新北市政府將繼續攜手基層診所共同守護民眾健康。

侯友宜市長表示，為鞏固醫療量能，呼籲醫護在守護民眾的同時，要懂得先保護自己，儘早完成疫苗接種，才能降低感染與重症的風險。

衛生局指出，中央1922疫苗預約平台重啟後，僅提供追加劑預約，欲接種前兩劑的民眾請逕向合約醫療院所預約施打，相關開診資訊可至新北市政府衛生局官網查詢。

衛生局表示，第21期中央1922疫苗預約平台開打期程為2月7日至2月13日，提醒預約成功民眾，確認接種地點，備妥健保卡及小黃卡，依照預約時段準時前往施打，儘早接種，才能儘早獲得保護力。