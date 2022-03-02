中央流行疫情指揮中心今(2)日表示，經民航主管機關檢視國籍航空機組員防疫專案管理執行情形、逾9成機組員已完成COVID-19疫苗追加劑之接種，同時鑒於SARS-CoV-2變異株頻仍，且完整接種疫苗基礎劑僅能降低感染後發生重症或死亡之機率，對於感染或傳播之預防效果極有限，為盡可能降低傳染及突破性感染之風險，爰將疫苗追加劑施打情形納入航空機組員風險分級之考量因素，進行國籍航空機組員返臺後檢疫防疫措施調整，並自今(111)年3月7日起(以航班抵臺時間計算)實施，相關說明如下：

一、入境旅遊疫情第三級地區(長程航班)：

(一) 已接種疫苗追加劑且滿14天者：5天居家檢疫(D5-PCR檢驗)+調降為5天自主健康管理(D7快篩、D10-PCR檢驗)。

(二) 未接種疫苗追加劑(含已接種追加劑但未滿14天)者：維持5天居家檢疫( D5-PCR檢驗)+9天加強版自主健康管理(D9、D14-PCR檢驗)。

(三) 家戶符合一人一戶檢疫條件者，得由航空公司於入境日安排PCR檢驗後，於家戶內續行上述檢疫措施。

二、當班往返且未入境旅遊疫情第三級地區(短程航班)：

(一) 已接種疫苗追加劑且滿14天者：調降為7天自我健康監測+每7天PCR檢測，兩次PCR間增加一次快篩(間隔3-4天)。

(二) 未接種疫苗追加劑(含已接種追加劑但未滿14天)者：維持7天自主健康管理+每7天PCR檢測。

指揮中心重申，請民航主管機關持續督導航空公司督促機組員落實外站「零接觸」管理、機上「全程防護」、妥善安排派飛執勤頻率。居檢期間符合民航規定派飛者，派飛前須快篩陰性，以確保機組員於國外執勤健康安全及其身心健康。此外，機組員執勤時仍應遵守專案作業規範，持續保持自我警覺，並落實每日個人健康監測、異常通報措施，加強手部衛生清消頻率，以維護自身及親友防疫安全。

指揮中心表示，由於近期機組員的檢疫違規件數降低，加上機組員第三劑疫苗接種率破九成，因此決議鬆綁相關措施，開放5+5的檢疫模式。

指揮中心發言人莊人祥表示，國籍航空機組員的第一劑接種率為99.8％，第二劑99.8％、第三劑91.1％，且自去年九月以來，機組員的檢疫違規次數就只有4次，因此決議進一步鬆綁機組員檢疫天數。

莊人祥說，自2020年以來，共累積49件機組員檢疫違規，其中只有4件是在去年9月之後發生，其中一起違規是機組員看錯值勤時間提早出門，因此被困在房門外，指揮中心是因違規次數顯著降低，加上疫苗覆蓋率達9成才同意放寬。