據大陸國家衛健委今天（8日）通報，昨天（3月7日0—24時）報告新增確診病例325例。其中本土病例175例（吉林46例，其中吉林市28例、長春市17例、延邊朝鮮族自治州1例；廣東45例，其中東莞市31例、深圳市13例、惠州市1例；山東31例，其中青島市29例、威海市2例；江蘇10例，均在連雲港市；甘肅10例，其中蘭州市5例、蘭州新區3例、白銀市1例、酒泉市1例；雲南5例，其中德宏傣族景頗族自治州3例、昆明市2例；陝西5例，均在西安市；河北4例，其中石家莊市2例、邢台市2例；上海4例，其中徐匯區3例、普陀區1例；浙江4例，均在衢州市；天津3例，其中東麗區2例、北辰區1例；遼寧3例，均在瀋陽市；內蒙古2例，均在呼和浩特市；北京1例，在海淀區；山西1例，在運城市；廣西1例，在崇左市）。

此外，還有境外輸入病例150例（廣東47例，上海36例，北京21例，廣西17例，山東11例，甘肅7例，天津3例，浙江2例，四川2例，遼寧1例，黑龍江1例，福建1例，雲南1例）。

2022年3月7日0—24時，通過口岸聯防聯控機制，上海市報告36例新增境外輸入性新冠肺炎確診病例。其中1人來自台灣，細節如下：

病例13為中國籍，在台灣地區生活，自台灣地區出發，於2022年2月19日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，解除隔離前出現症狀，即送指定醫療機構隔離排查。經專家組會診，綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

與此同時，大陸昨天報告新增無症狀感染者443例，其中境外輸入113例，本土330例（山東144例，其中青島市129例、威海市14例、煙台市1例；廣東73例，均在東莞市；上海51例，其中徐匯區16例、嘉定區13例、閔行區10例、寶山區5例、松江區3例、浦東新區2例、楊浦區1例、金山區1例；吉林29例，其中吉林市19例、長春市6例、延邊朝鮮族自治州3例、梅河口市1例；雲南18例，其中德宏傣族景頗族自治州15例、臨滄市2例、昆明市1例；遼寧5例，均在瀋陽市；江蘇5例，其中連雲港市4例、南通市1例；廣西3例，其中防城港市2例、百色市1例；山西1例，在運城市；甘肅1例，在臨夏回族自治州）。