3月1日吉林省發生新冠肺炎本土疫情，截至3月11日13時，本次疫情全省累計報告新冠肺炎確診病例526例、無症狀感染者590例，累計報告人數上千，吉林省這波疫情為何突然爆發？

據中國新聞網報導，吉林省本輪疫情傳播隱匿，病毒傳染力強，傳播速度快，有的感染者在感染1天後即具有傳染性，病毒的傳代間隔短。疫情發生時間正值春季開學季，人員跨區域流動增加，進一步加快了疫情的傳播擴散，有的學校出現了聚集性疫情，社區防控、校園防控形勢嚴峻複雜，防控難度大。

此外，農村地區群眾的聚餐、集市等活動，也加速了疫情傳播，部分農村區域出現了聚集性疫情。11日舉行的疫情防控發布會通報稱，吉林省本次疫情的感染者臨床症狀不明顯，主要是無症狀或表現出輕微症狀，感染早期難以發現。目前報告的感染者中，無症狀感染者佔比為52.87％；確診病例中，輕型521例，普通型5例，確診病例主要為輕型病例。個別感染者在感染病毒後，經多次核酸檢測才檢出新冠病毒。

通過病毒全基因組測序分析，本次吉林省內疫情病毒株為Omicron變異株BA.2進化分支。結合基因組測序和前期報告感染者的流行病學調查情況分析，初步判斷此次疫情為2月下旬輸入吉林省並在本地傳播。

吉林省成立高校專班工作組，強化校園管控、核酸檢測、環境消殺、生活物資保障、督導督查等工作措施，力爭在最短的時間內遏制疫情在校園傳播。調集了300輛大巴，對吉林農業科技學院學生進行轉運，截至11日上午8時5分，共轉運學生6556人，並組織85名帶隊老師隨車保障，實現學生全部轉運，下一步將對學校進行全面消殺。同時，持續強化農村地區疫情防控，組建6個省級專項督導組，到各地不間斷開展暗訪抽查。