台南女中今天全校大清消。(曹婷婷攝)

台南市13日再傳新增4起確診，由於有台南女中學生的家長確診，校方12日緊急公告該班級13、14日停課2天，13日全校大清消。經衛生局疫調，今天新增4例均為鹽水家族相關傳播鏈，台南市長黃偉哲下午3點將說明疫情相關細節。

台南市從5日至13日已累計19起確診案，除了11公布確診的白河情侶檔2例感染源仍待釐清，上周公布的13例，連同今天4例均屬同一傳播鏈。台南女中傳出有學生家長確診，疫調一度研判可能是新案，後來也查到與鹽水家族傳播鏈相關，均屬於同一個傳播鏈。