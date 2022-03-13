台南＋4 鹽水家族傳播鏈燒到南女中 學生家長染疫 13:522022/03/13 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南女中今天全校大清消。(曹婷婷攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南女中今天全校大清消。(曹婷婷攝) 台南市13日再傳新增4起確診，由於有台南女中學生的家長確診，校方12日緊急公告該班級13、14日停課2天，13日全校大清消。經衛生局疫調，今天新增4例均為鹽水家族相關傳播鏈，台南市長黃偉哲下午3點將說明疫情相關細節。 台南市從5日至13日已累計19起確診案，除了11公布確診的白河情侶檔2例感染源仍待釐清，上周公布的13例，連同今天4例均屬同一傳播鏈。台南女中傳出有學生家長確診，疫調一度研判可能是新案，後來也查到與鹽水家族傳播鏈相關，均屬於同一個傳播鏈。 本土+5皆擴大匡列才揪出 羅一鈞示警：台南社區風險高 訂閱影音： 中時新聞網 #新冠肺炎 #台灣 #台南 #台南女中 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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