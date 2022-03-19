嘉縣國小校長確診 全校300人篩檢、停課10天 14:052022/03/19 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣某國小校長確診，縣長翁章梁將召開記者會說明。（翻攝臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣民雄鄉1所國小男校長確診，縣府教育處長李美華19日證實，該校全校師生約300人下午篩檢，全校也依防疫規定即日起停課10天，此外，參加上周二校長資訊能力研習活動約140名校長及主任，也都已通知篩檢，縣府教育處採取高規格防疫措施。 小金門機智警攜手金融機構 1周成功阻詐3件近300萬 台南連3天＋0 兩地設篩檢站目標PCR拚清零 #篩檢 #停課 #嘉縣 #1名 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉義市零確診破功！相隔7個月 再傳1人染疫 13:482022/03/18 生活 港府專家：港真實確診350萬人 實現群體免疫 可研放寬限制措施 12:512022/03/19 兩岸 韓國確診暴增逾62萬例 病歿人數創新高 15:152022/03/17 國際 桃園＋3！2人居隔期滿陰轉陽、7旬婦列「聯邦銀舊案」 16:072022/03/16 生活 確診率冠全球 韓擬列落地採檢國 04:102022/03/17 生活新聞 佳里國中師與確診者足跡重疊 5班級改線上教學 19:242022/03/16 生活 桃園＋3 富林國小群聚再増2染疫 09:492022/03/16 生活 確診者到台中寵物店 3接觸者採檢陰性 04:102022/03/19 地方新聞 嘉義確診男突破性感染 自行就醫確診 Ct值驚人 13:502022/03/18 生活 新冠確診、隔離者 年底九合一可望出門投票 04:102022/03/17 生活新聞 港大統計學講師：港大推算50％人確診 不符實況 12:042022/03/17 兩岸 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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