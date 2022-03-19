嘉義縣民雄鄉1所國小男校長確診，縣府教育處長李美華19日證實，該校全校師生約300人下午篩檢，全校也依防疫規定即日起停課10天，此外，參加上周二校長資訊能力研習活動約140名校長及主任，也都已通知篩檢，縣府教育處採取高規格防疫措施。