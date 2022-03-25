基隆傳出2名警察感染新冠肺炎，基隆市警局第二分局調查發現，該局1名警員曾經在24日與第一分局偵查隊確診個案接觸，列入自主健康管理對象，衛生單位安排完成PCR檢驗後確診。

基隆市警局第二分局表示，上午已先行召開緊急應變會議，調查員警近日足跡及密切接觸對象，建立接觸名冊回報衛生單位，並啓動人員分流上班，各駐地、車輛及裝備，已完成消毒及啓動戶外作業區，管控人員進出。