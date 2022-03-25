基隆市警局第二分局警員確診新冠 全警局緊急清消追蹤接觸者 15:212022/03/25 中時 陳敬哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市警局第二分局傳出警員確診，啟動緊急全面消毒。（基隆市警局提供／陳敬哲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆傳出2名警察感染新冠肺炎，基隆市警局第二分局調查發現，該局1名警員曾經在24日與第一分局偵查隊確診個案接觸，列入自主健康管理對象，衛生單位安排完成PCR檢驗後確診。 基隆市警局第二分局表示，上午已先行召開緊急應變會議，調查員警近日足跡及密切接觸對象，建立接觸名冊回報衛生單位，並啓動人員分流上班，各駐地、車輛及裝備，已完成消毒及啓動戶外作業區，管控人員進出。 塭仔圳第二區拆遷遇阻力 養40犬飼主拒遷 高雄今暴增13例本土 指標個案40多歲女Ct值18 #基隆市警局 #第二分局 #接觸 #對象 #衛生單位 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 頒獎同框「無罩」確診警遭匡列 林右昌發聲了 15:052022/03/25 生活 房地產－大同新團隊首發鉅作 大同莊園3震撼登場 04:102022/03/25 證券．權證 台南再增1校停課 龍潭國小2童曾接觸高雄確診者遭匡列 13:292022/03/24 生活 林右昌遭判隔離3天 柯文哲：政策終究要改、接觸也不用隔離 15:062022/03/25 政治 貴婦偷吃小孩教練被劈腿 哭求徵信社「讓其他女人老公知道」 08:512022/03/16 社會 婚宴群聚擴大 嘉義縣新增1同桌吃喜酒確診個案 14:322022/03/21 生活 研究：母嬰傳染COVID-19非常罕見 13:302022/03/17 國際 北港高中師生PCR結果出爐 22日快篩 23日停課清消 11:412022/03/22 生活 演活《華燈》少女Rose 王淨從困在別人眼裡到活出自己 11:332022/03/22 娛樂 嘉義確診男突破性感染 自行就醫確診 Ct值驚人 13:502022/03/18 生活 零接觸經濟夯 資誠：全通路新零售時代來臨 19:332022/03/16 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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