行政院長蘇貞昌今天上午前往基隆視察基隆捷運計畫，接受媒體聯訪時表示，目前疫情在可控範圍，已要求中央流行疫情指揮中心逐步解封，讓大家恢復正常生活；交通部長王國材也提及，邊境解封會從商務客開始著手。

針對下半年是否有可能解封，蘇貞昌說，新冠病毒疫情2年多來肆虐全球，台灣在蔡英文總統領導、國人支持政府下，相關防疫規範、實施非常到位。此外，這次過年春節人口大移動、密集聚會後，經3個禮拜嚴格考驗，證明都在可控範圍內，確實非常不簡單。

蘇貞昌指出，昨天主持擴大防疫會議，特別要求指揮中心兼顧防疫及生計、生活，逐步解封，讓大家恢復正常生活，同時讓商務人士能夠進來，讓台灣能成功防疫、發展經濟。

王國材也提及，邊境未來會從商務客開始逐漸開放，進行階段性處理，未來指揮中心對防疫指引會有規範，期待疫情逐漸趨緩、疫苗覆蓋率達標，相關政策實施皆樂觀其成。