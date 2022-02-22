消息傳出，俄羅斯大軍已經進駐烏克蘭東部，韓股22日表現疲弱並一度跌破2700關卡。最後，KOSPI收2706.79點，跌37.01點或1.35%。同時，韓元走貶，外資也賣超3260億韓元。

22日，韓國每日新確診者還是在10萬附近徘徊，不過，當地政府公佈，根據非實驗而是真實世界數據(RWD)，感染Omicron的人較染上Delta的，無論是變成重症或疫歿機率都要低近75%左右。換言之，得到Delta要比Omicron來得更加致命。

經濟數據方面，韓國央行指出，由於Omicron傳染力驚人，當地染疫者與日劇增，因此，2月份消費者信心也跟著下滑。

政經情況欠佳之下，三星電子跌1.08%，SK hynix跌1.15%，Naver跌1.57%，LG Chem跌4.22%，現代汽車也跌1.89%。

美元兌韓元在1192.7價位附近，韓元貶0.6元。