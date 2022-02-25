春節以來，香港Omicron疫情宛如失速列車，連續好幾天確診超過6千例。在堅守清零目標下，輕症也得送醫，醫療量能近乎崩潰。沒打疫苗的老人和小孩首當其衝，持續傳出重症和死亡消息。

目前肆虐香港的主要病毒株Omicron BA.2傳播力強，較少引發重症，不過自從第5波疫情展開以來，重症和死亡數持續增加，尤其過去10天內總共有3名5歲以下兒童染疫身亡，引發專家和民眾高度擔憂。

●染疫身亡幼兒皆有腦炎症狀 專家：疑病毒又變種

港媒引述疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆的話指出，3名兒童都出現腦水腫、上呼吸感染以及急性腦炎等症狀，擔心Omicron BA.2可能又產生變異。

沒打疫苗的孩子、長者和免疫力虛弱者，都會是高風險的族群。目前香港已開放3歲以上的幼童施打疫苗，由於3歲以下仍無法藉由疫苗獲得保護力，加上公立醫院量能超載，確診病患無法立即獲得治療，專家也提醒家長，要特別留心幼童是否出現活動力變差、表情呆滯或呼吸急促等異常現象。

●醫院被確診病患塞爆 「像沙碉遇到大海嘯」

過去兩個月以來，香港新增的Omicron病例已經超過2021和2020兩年的總合，過去7天新增病例超過3萬5千例。為了收治爆量的確診病患，香港公立醫院在戶外設置臨時診療區，大批確診者在寒冷天躺在戶外，身上只有毛毯和隔熱毯。

住在醫院內部，也好不到哪裡去。根據英國《衛報（The Guardian）》記者現場直擊，醫院通道上擠滿病床，有些病人得和垃圾桶比鄰。廁所到處是用過的衛生紙、沒沖乾淨的排泄物、傳出陣陣臭味，因為沒有人力可以清理。

這是香港11家公立醫院的現狀，由於港府規定確診病患病需到醫院就診，導致醫療量能滿載，私立醫院則拒絕收治新冠病患。北大嶼山醫院一名醫生透露，過去兩週，超過1萬名確診病患等候住院治療，每天新增的候診人數超過好幾千人。一名90歲的婦人躺在戶外的臨時治療區整整三天，還等不到病房。

「如果病患的病情突然惡化，我們可能也無法馬上給予緊急治療，」醫生憂心地說。

●4項防疫做法 導致疫情失控

香港第5波疫情蔓延至今，累計的確診數已經超越疫情爆發地的武漢，醫療系統滿載崩潰，過去兩年的抗疫成果付諸東流。香港如何從疫情控制得當，到變成疫情嚴重的地區？綜合專家的分析，有以下的原因：

1.未做醫療分流，醫院量能大超載

Omicron在各國普遍都是輕症居多，許多國家改變做法，確診改列居家隔離並治療。但香港在確診數暴增的情況下仍堅守清零，並延續疫情初期以來的做法，確診就住院或送隔離設施。隨著疫情惡化，公立醫院很快就滿載，無力照護老弱兒童等高風險族群。加上隔離設施不足，加速病毒傳播。

2.大規模檢測，增加傳播風險

香港大學病毒學家金冬雁指出，確診暴增到萬例以上，大規模檢測只會讓病毒更容易傳播。「光在檢測站排隊，感染病毒的風險便大幅增加。最好的方法是盡量減少接觸。」流行病學家考林（Ben Cowling）也強調，香港當務之急是改變檢測的做法。「因為『確診一律住院』的措施，一旦篩出大量確診者，該如何安置他們？」

3.住家環境不適合居隔

香港規定確診者的密切接觸者則依據接觸程度，最多強制居家檢疫14天。但香港的居住環境多半狹小，加上多數家戶人口聚集在大樓，天井的「煙囪效應」加速病毒的垂直傳播。港府目前一邊徵召飯店做為防疫據點，一邊加蓋方艙醫院，以解決確診者的隔離與治療問題。

4.長者疫苗覆蓋率不足

根據統計，香港這一波疫情至少有46人染疫不治，其中多達40人未接種過疫苗。根據香港衛生署資料顯示，香港完整接種兩劑的第人口佔比超過75％，但70歲以上的老年人口，第一劑接種率不到6成，80歲以上的長者接種率更低於3成。

Omicron出現至今，愈來愈多國家開始調整防疫措施，選擇與病毒共存。無論是清零、或鬆綁警戒，仍必須視各國的居住環境、與醫療量能，才能妥善安置輕症、無症狀感染者與密切接觸者，並確定醫療資源正確使用。