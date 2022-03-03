中央流行疫情指揮中心今天公布最新病毒基因定序結果，醫療應變組副組長羅一鈞表示，台中港驗船師的病毒全基因序列出爐，是台灣之前從未出現過Omicron序列，也是國內發現的第16個Omicron序列，目前不明感染源的傳播鏈仍維持6條。

目前國內維持6條感染源待釐清傳播鏈，包含新北設計師-宗教團體案、新北加強版防疫旅館護理師、台北加強型防疫旅館護理師、雙北父子新北涮涮鍋、桃園米迪幼兒園、台中港驗船師。

羅一鈞說明，新增定序結果包括4例平鎮家族與米迪幼兒園相關個案，其定序結果與桃機、西堤、亞旭一致，而先前確診的台中港驗船師案20455，驗出新的BA.1序列，為台灣本土發現的第16種Omicron序列結果，但屬單一個案，沒有外擴，監測到3月10日就會監測期滿。

至於先前確定序列不同於其他本土案例的雙北加強型防疫旅館護理師案，與桃機航警案，監測將陸續在明、後天期滿。