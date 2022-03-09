因應新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心自3月1日放寬部分防疫措施，台北市教育局今宣布，自3月9日起開放國小、幼兒園辦理跨縣市校外教學（含畢業旅行）。各校辦理校外教學活動於完備落實各項防疫規範下，由學校邀集家長會、教師會、學年教師召開會議討論後，取得共識辦理校外教學，兼顧防疫與學生的學習活動，另參與人員如於出發前出現呼吸道症狀者，需先快篩。

北市配合中央規定修訂學校辦理校外教學防疫指引供各校參酌辦理，學校辦理校外教學選擇適當景點（戶外景點為主）、每日量測體溫、優先選擇防疫措施妥善的餐廳；校外教學活動以單日往返為優先原則。

教育局指出，如經各方共識仍有住宿需求，優先選擇防疫措施完善的旅館（體溫量測、配戴口罩、定時消毒等）、入住前確實消毒，以同車同寢方式為辦理原則；出發前需讓家長充分了解，並辦理行前說明會，完整說明行程應注意規範及防疫配套措施，讓家長、師生皆能放心有安全、健康的校外教學。

教育局呼籲，請各校於辦理活動同時，仍應加強各項防疫措施，以避免可能群聚感染，也在防疫之餘，提供學生豐富的學習活動。