智冠集團（5478）為提升台灣遊戲及數位內容產業能量、培訓專業技術人才，連續多年辦理實習生招募計畫，已與全台各地21所大專院校建立密切的產學合作交流，15日宣布，今年將持續啟動第五屆實習生招募，提供「遊戲美術」、「平面設計」、「影音多媒體」及「音樂創作」等四大領域總計37名實習機會。

智冠表示，過去已經培育超過百位數位種子，歷年來實習生聘僱率達2成以上，成為國內數位人才養成基地。而智冠實習生計畫規劃為期一整年的專業培訓，以每週四天實習、一天返校的密集學習，加強實務作品與經驗累積，擁有設備完整的實習空間，包括具備高規格軟硬體的大型數位同步錄音室、動態捕捉攝影棚等，並提供獎助學金、免費宿舍、交通津貼、團體保險等各項福利，讓學生毫無後顧之憂的專注學習。

智冠表示，本計劃透過一系列紮實課程及實務操作，聚焦產業人才深入培訓所需職能，目前已培育超過百名學生，其中更有來自印尼、馬來西亞及香港學生參與，來自不同學校、科系甚至國際學生的加入。

此外，實習生通過結業評核後，還有機會受聘為正式員工，實習期間也能夠納入年資計算，聘僱率高達2成以上，每年錄取名額仍持續增加中。