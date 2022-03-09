2013年9月6日，我第一次登上了前往寶島的飛機。那是我從小到大第一次坐飛機，當我往窗外看著地面上的建築越來越小之時，不免有些緊張，時不時地會擔心能不能平安落地。

那時候的我應該也沒預料到，接下來的七年多時光，我將與台灣這塊土地有著難以割捨的情誼。

1 落地

上海距離台北的直線距離大約700公里，實際上也就相當於上海到武漢的距離。所以在兩岸直航開放後，兩地的飛行時間也就在一個半小時左右。

2013年的時候，兩岸航線還沒有廉價航空公司進駐，所以上海至台北的機票，儘管實際飛行時間並不長，但所費不貲。那時候，算上我父母的來回機票和我的單程機票，加起來竟然要到8000元人民幣之多！

在飛行了一個多小時之後，台北的風景逐漸映入了舷窗。首先我看到的是圓山大飯店，這是台北著名的高檔酒店：前國台辦主任陳雲林訪問台灣時，就下榻這座著名的酒店。

在空中盤旋了一小段時間後，航班穩穩地降落在台北松山機場。這座機場位於台北市中心偏東北角的位置，類似於上海的虹橋機場，是一座建在市區的機場。

通關拿行李之後，我們提著大包小包出了機場，叫了一輛出租車到輔仁大學辦理報到手續。在台灣，出租車又名「小黃」，整體的運價要比上海還高上不少，可能短短的六、七公里路，費用就可以到大約50元人民幣左右。所以，我在求學七年間，幾乎沒怎麼搭出租車。我絕大部分時候採用的通勤方式是捷運（地鐵）和公車（公交車）。

和中國很多城市一樣，台北的出租車司機也很喜歡和乘客「東拉西扯」，於是我們一家出於對台灣社會的好奇，便與司機師傅拉起了一些家常。

在從機場到學校的一路上，我們幾乎沒有看到有多少「現代化」的建築，大部分都是低矮、平實，甚至略帶破舊的老房子，就是沒有一種「大都市」的既視感。因此，我爸媽就好奇地問，為什麼台北沒有很多摩天大樓與新建築？師傅也有點面露難色地說：「很多年沒有發展了，又不像你們上海。」

其實在我們上車後說話的那一刻，司機便聽出我們是從大陸過來的。在台灣的七年，很奇怪地，我就是不習慣用台灣腔說話，因為我感覺那樣的說話方式並不是我的風格，也就不想太刻意去模仿。所以，七年來，只要我一開口，很多人會問的第一個問題便是：「你是不是從大陸（中國）來的呀？」

後來不知怎麼，爸媽和司機之間的話題聊到了台灣人來到上海之後的一些故事，我頭一次知道最早來大陸「淘金」的一些台商，有些是來自台灣農村地區，所以他們在大陸賺到第一桶金之後，有些人忘乎所以，揮金如土，在大陸沉迷於燈紅酒綠，到後來賠到身無分文，灰頭土臉回鄉的人也不在少數。所以，後來有人問那個上海人常常稱呼台灣同胞的「不雅詞彙」詞源為何，我就會把這故事作為答案，姑為一說吧。

就這樣，大約一路聊了40分鐘左右，車就到了輔仁大學我的宿舍門口。

之後還有個小插曲，由於我之前的疏失，竟然沒有事前為爸媽定下住的旅館，一方面是因為2013年前後旅行網站不像現在這樣方便，海外入駐商家還不算多，所以定酒店甚至需要撥國際電話；另一方面，也可能是因為我們一家也想趁開學前幾天在台灣多地旅行，如果定旅館的話可能會框死行程。不過好在，我們用一下午的時間終於在學校附近找了一家快捷酒店，爸媽就住下了。

2 台北「趴趴走」

在學校周圍的旅館安頓完了之後，實際上距離開學還有一小段時間，我們一家就趁這段時間，在台北周圍「趴趴走」。

首先，我們從輔大捷運站，搭捷運前往台北市中心。捷運是台灣的說法，實際上就是上海的地鐵。不同於上海地鐵的大客流，台北捷運除了早晚高峰外的大部分時段顯得比較空，而且車廂較為整潔。每一車廂都會有「博愛座」（在上海叫「愛心專座」），專門為老弱婦孺搭乘提供方便。有時候，即便車廂很擠，這些位子往往也是空著沒人坐，一直到需要幫助的乘客入座。報站方面，台北捷運採用國語（普通話）、閩南語、客家話、英語四語輪流報站，體現了台灣對語言文字保護的重視。老實說，我這七年中，學習閩南話的一個重要方式就是聽捷運的報站，以理解閩南話的發音規則。所以時間一長，一些閩南話也就可以脫口而出了（比如「拍謝」，這個詞在閩南話是抱歉的意思）。

我和爸媽遊覽的第一站是「國父紀念館」，這是台灣當局為了紀念孫中山先生而建立的紀念場館。館內有一尊巨大的孫中山先生座像銅像，每到整點的時候，站在銅像下的憲兵會換崗，表演操式，成為了很多大陸遊客的「打卡地」。當然，我和父母也不例外地記錄下了換崗的操式。除了換崗操，其實「國父紀念館」內陳設的大量有關孫中山先生的生平事跡展覽內容十分詳細，對於近代史愛好者而言是一個不錯的學習地。

接下來我們一家就在台北的主幹道忠孝東路上漫步。可能這條馬路為大陸人熟知的一個原因，是上世紀90年代末流行樂隊組合動力火車的一曲《忠孝東路走九遍》吧。這是一條車流量比較大的幹道，但是周圍的建築物卻看上去不那麼「摩登」，顯得有些與時代不相匹配的陳舊感。所以我爸媽走在忠孝東路上的時候，一直在想一個問題：「這裡真的是我們想像中的台北嗎？」

後來走累了，我們拐進一家甜品店，點了兩份冰沙甜品，我一份，爸媽合吃一份。甜品的美味和口感的新奇，讓爸媽剛才的疑惑似乎有了些緩解：「這裡是台北」。

晚上，我們一家從旅館步行走到輔仁大學後門附近的花園夜市，據說這裡也是北台灣面積比較大的一個夜市了。早就耳聞台灣的夜市小吃十分出名，所以我們中午也沒有吃太多飯，就是為了晚上放開肚皮品嚐小吃。我們在夜市中吃的第一個小吃叫「轟炸大魷魚」，就是很大的魷魚，裹上麵包糠，放在油裡炸。因為魷魚份量很大，所以我們一家一共吃了一隻魷魚，如果三個人各點一條的話，我想我們應該就不會再吃得動後面的食物了吧。

台北的夜市儘管晚上人頭攢動，但並不「髒亂差」，攤位之間也沒有橫飛的垃圾。而且，除了小吃攤外，夜市也有著很多的娛樂攤位，比如最有意思的當屬「釣蝦攤」，顧名思義就是顧客只要花上很小的錢（比如100台幣，當時合20-21元人民幣左右），攤主借給顧客篩子和撈網之類的工具，在限定時間內去釣池子裡面的蝦。其他還有玩飛鏢的等等，不一而足。總之，學校後面的花園夜市，也算給我們這些初來台灣的大陸人很新鮮的印象，不僅僅在於琳琅滿目的夜市小吃，更是在於夜市井然有序的秩序感。

後面幾天爸媽就離開台北，前往日月潭、阿里山等地遊玩，而我就留在了學校，處理入學報到相關事宜。在一周之後，爸媽登上了返回上海的飛機，在前面一天，我們一家又參觀了台北故宮，第一次看到了台北故宮的幾個鎮館之寶：毛公鼎、肉形石、翠玉白菜。爸媽登機回上海前，我到松山機場去送爸媽進關。等到他們進海關後，我離開機場，坐上捷運，不知怎麼回事「哇」的一聲就哭了出來，周圍的人都看著我。實際上，這是我從小到大第一次真正地獨立於父母「單飛」，離開了父母呵護的翅膀，心中難免有些不捨、擔心以及對家的想念。過了一周多之後，9月17日學校就正式開學了，我七年的學習生活，就此拉開了大幕。（陸軼雋/上海師範大學人文學院博士生、政治大學歷史系碩士）

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