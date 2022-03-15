雲朗觀光集團旗下雲品(2748)今（15）日受邀出席線上投資座談會，董事長盛治仁指出，目前企業及婚宴的詢問及下訂速度已明顯增溫，認為若疫情未再出現太大變數，預期2022年營運是逐步復甦的一年，希望明年起可望逐步恢復至疫情前狀態。

據了解，雲品目前遞延訂單需求明顯爆發，3月的每周末均已全滿。同時，過往宴會及婚宴多在辦理前6～9個月預訂，如今則出現2種極端現象，一種是憂心疫情再起，本月下訂、隔月就舉辦的急單，另一種則是超前部署、直接預訂2023年的長單，時間落差相當懸殊。

雲品因疫情三級警戒導致宴會、外燴與工商活動遞延或取消，日月潭雲品及台北君品酒店5～7月自主性閉館，使2021年合併營收14.5億元、年減20.87％，為近5年低點，營業虧損0.54億元，稅後虧損0.29億元、每股虧損0.38元，為歷年新低。

雲品去年餐飲營收8.29億元、年減28.02％，客房營收5.47億元、年減9.67％。發言人曾景宏指出，旗下日月潭雲品、台北君品、館外餐飲等三大事業體營收，疫情前分占30％、40％、25～30％，但去年日月潭雲品提升至50％，台北君品及館外餐飲則降至37％、13％。

進一步觀察住房業務，日月潭雲品去年平均住房率自72％降至52％，但平均房價自9115元升至1萬2575元，客房平均產值（Rev PAR）僅微減0.36％。台北君品住房率則自31％降至18％，平均房價自3883元降至3741元，使客房平均產值年減達44％。

展望後市，盛治仁表示，目前消息趨勢大致正向發展，若疫情影響能逐漸告一段落、國際旅遊得以恢復，台北君品的住房業務將可望顯著成長，工商及宴會需求亦有頗大成長空間，希望這兩項受疫情衝擊最大的業務，能隨著疫情降溫而重返疫情前狀況。

盛治仁認為，觀光業短、中期尚難完全恢復過往榮景，尤其是商務出差需求估將降低，但全球旅遊需求整體趨勢預期不會改變，因此長期並不看壞。預期若疫情沒有再出現太大變數，今年營運是逐步復甦的一年，希望明年起可望逐步恢復至疫情前狀態。

雲品2022年前2月合併營收3.71億元、年增1.81％，創同期第三高。盛治仁指出，去年遞延宴會訂單已逐步回歸，目前下半年的宴會訂席狀況亦為近2年較強時期，已接獲不少6月以後、甚至明年的訂單，客戶詢問及下訂速度均明顯增加。

長期發展方面，因應未來觀光模式及想法改變，雲品針對產業發展方向進行調整，如檢討據點、考量經營及合作的新商業模式。其中，委託經營的台東紅葉谷溫泉綠能園區工程分兩期進行，首期預計7月底、8月初試營運，杭州雲品酒店亦正興建中，預計2024年開幕迎賓。