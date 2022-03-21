受疫情衝擊，觀光產業受傷慘重，台灣觀光協會聯合總會21日在台中召開記者會，全台各縣市協會理事長共同向衛福部長陳時中大喊SOS，要求重啟國門、解封救觀光。苗栗民宿發協會榮譽理事長賴國章也說，如果年底還不能開國門，預計有3至4成優質民宿會撐不住。

有鑑於疫情趨緩，全球多國家決定解封，與病毒共存，二月起就紛紛鬆綁邊境管制與防疫措施，包括澳洲2月21日重啟邊境，允許完全接種疫苗的外國遊客入境、無須隔離，以色列也從三月起開放邊境，只要接種三劑入境免隔離；另日本也在3月允許商務旅客、留學生等非觀光目的的外國人申請入境，且只要滿足相關條件，入境日本後的隔離天數將縮短至3天，甚至打過三劑疫苗者可以免隔離，而台灣就在開放的首波名單內。

眼見周邊國家放寬入境管制，甚至有條件免隔離，台灣觀光協會聯合總會21日在台中舉辦會員大會，總會長余紫菱也特別召集各縣市理事長共同要求政府重啟國門，她說，觀光產業因疫情熬了二年，旅館、遊覽車、旅行業者倒的倒、收的收，其它的全都在苦撐，高分貝向陳時中喊話「我們到底還要等多久？」

苗栗民宿發協會榮譽理事長賴國章說，苗栗有130多家民宿，目前只能做國旅客人，但疫情前有一半是國際觀光客，如果年底還不能開國門，預計有3、4成優質民宿會撐不住。

鄉林集團董事長、全國商總主席賴正鎰也說，根據交通部觀光局統計，2021年來台人數僅14萬人，出國2.6萬人，國外旅遊幾乎全停擺，2021年全台121家觀光旅館總營收僅剩疫情前的一半左右。這兩年旅館、飯店、餐廳、百貨禮品業、旅行業以及遊覽車等觀光相關服務業，不是退場或轉賣就是苦撐至今。

他直言，台灣也應在疫情與經濟間找平衡點，才不會跑輸別的觀光國家，並建議政府從七月起開放打過疫苗旅客來台觀光，每天總量管制1萬人，循序漸進救觀光。

彰化民宿協會理事長許建泰指出，為迎接疫後重啟國際觀光，呼籲政府能比照飯店，推出星期評鑑及輔導，不再只有目前好客民宿的3天教育訓練，這樣不足以升級疫後商機。