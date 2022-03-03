在疫情稍平穩，以及隔夜美股大漲激勵下，3日韓股也跟著走高，最後收在2747.08點，漲43.56點或1.61%。同時，韓元走升，外資也買超1330億韓元。

疫情方面，韓國3日新確診者未再增破20萬大關。另外，國際地緣政治雖緊張，對2021經濟成長預估，韓國央行則維持4%不變。

三星電子漲1.67%，SK hynix漲3.2%，Naver漲2.68%，現代汽車漲4.11%，三星生物製藥也漲2.47%。

美元兌韓元在1204.6價位附近，韓元升1.5元。