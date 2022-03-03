《韓股》韓股連4紅 站穩2700關 16:142022/03/03 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在疫情稍平穩，以及隔夜美股大漲激勵下，3日韓股也跟著走高，最後收在2747.08點，漲43.56點或1.61%。同時，韓元走升，外資也買超1330億韓元。 疫情方面，韓國3日新確診者未再增破20萬大關。另外，國際地緣政治雖緊張，對2021經濟成長預估，韓國央行則維持4%不變。 三星電子漲1.67%，SK hynix漲3.2%，Naver漲2.68%，現代汽車漲4.11%，三星生物製藥也漲2.47%。 美元兌韓元在1204.6價位附近，韓元升1.5元。 《韓股》韓股平盤震盪 2700保衛戰 《韓股》拉尾盤 連3紅韓股登2700 #三星 #韓股 #韓元 #韓國 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》韓國電商扛壩子Coupang 去年營收、虧損雙高 11:082022/03/03 財經 烏克蘭下場韓非子早預言？他神解普丁「非戰不可」關鍵 08:412022/03/03 政治 香港疫情爆發 港鐵1500名員工染疫 8路線減班 11:062022/03/03 兩岸 群創擁轉型+殖利率雙題材 目標價看2字頭 15:132022/03/03 財經 香港疫情狂燒 超過200間銀行分行停業 12:032022/03/03 財經 陸傳擬退出清零政策 旅遊股飆漲 11:292022/03/03 財經 搶利基型DRAM商機 兩檔資本支出增幅猛 09:222022/03/03 財經 歐美7月大解封 台灣晚一點 04:102022/03/03 生活新聞 BTS演唱會台灣影城同步直播 威秀宣布加場明天開搶 13:532022/03/03 娛樂 《科技》UCIe產業聯盟成軍 英特爾、台積電、日月光入列 10:172022/03/03 財經 金鋒山跨界整合 與新創共創雙贏 04:102022/03/03 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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