9日，韓國1位全新領導人即將誕生，只任期1屆且5年之後不得再競選連任。這位將接棒文在寅的新總統，上任後至少先要面對韓國國內外7大問題，安撫怨聲載道的不同民怨。

首先，就是居高不下的房價問題。根據統計，居住約半數韓國民眾的首都大首爾地區，目前1間公寓平均售價，在短短5年之內已大漲1倍，元月份每間屋價約12.6億韓元，大概在105萬美元。

現任總統文在寅，在過去5年絞盡腦汁推出約26項政策，包括嚴審房貸資格，以及徵收高額資本利得稅等。不過，韓國政府愈是打炒房，當地房價就愈上漲。

其次是，年輕選民對執政黨失望。根據韓國民調，5年前歡欣鼓舞期待文在寅上台的年輕選民，現在則因當地經濟大環境未見明顯改善而心生不滿。因此，韓國目前的執政黨是否還可以繼續掌權，也形成1個問號。

對文在寅心灰意冷的大部分是年輕男選民，因為這些韓國男性不滿當地政府還在呼籲男女平等，認為已經是過時口號。還有，年滿18歲的韓國男性都有義務服兵役，這些役期時間少說半年，多至兩三年。好不容易熬到退伍，出社會的競爭力也就比女性來得弱些。

韓國男性不滿現在政府，女性也有話要說。根據統計，當地薪資在OECD(經濟合作暨發展組織)當中，因性別差距童工不同酬的幅度是最大的。舉例來說，當男員工拿到10萬韓元薪水時，女員工大概只能有約6.5萬韓元，硬生生少了35%左右。

還有，韓國家庭債務如滾雪球般遽增。計算至2021年6月，與當地GDP(經濟成長率)相較，家庭負債比達105.8%，是全球數一數二高的國家，幾乎是G20(20大工業國)平均的兩倍左右。

韓國政府在過去兩年，因與新冠病毒對抗將利率調至史無前例的低點，也是當地家庭債務狂增至1845兆韓元主因之一。不過，隨著韓國央行陸續升息下，家庭債務可望稍微減少。

工作機會少，餬口不容易。韓國官方數據，自2017年文在寅上任以來，平均每年民間企業只有17.3萬個工作機會，遠低於文在寅承諾的50萬。韓國全國經濟人聯合會(FKI)也統計，與5年前2017年相比，2022年韓國最低工資已大漲41.6%至每小時9,160韓元。不過，韓企卻將高達18萬個工作，陸續轉移至海外地區。

2022年爆發的新冠病毒迄今都沒降溫，反而愈變愈嚴重。兩年前，疫情剛開始初期，韓國靠著大量篩檢、病情追蹤以及隔離檢疫，的確抗疫有成。但2021年底韓國政府決定與病毒共存之後，疫情就開始慢慢升溫到現在可說一發不可收拾。

根據9日最新數據，韓國每日新確診者正式突破30萬人大關，再度創下新高紀錄，同時也進入一個新的里程碑。

在政治醜聞方面，文在寅個人是沒有很大問題，但周邊多位幕僚以及親信，在過去幾年時不時傳來不名譽事件。因此，也間接影響到文在寅政權的延續性。

至於多年來韓朝問題，也未有重大進展。例如，朝鮮半島去核化一事，由於多方看法分歧目前無解。於是乎，朝鮮又恢復試射導彈，光是元月就發射7次。甚至在韓國總統大選前夕，朝鮮也沒放棄試射飛彈。

上述韓國諸多政治、經濟甚至社會等問題，在文在寅任期內無法完美解決，接下來的新總統是否能彌補文在寅在職間的遺憾，當地民眾是既期待又怕受傷害。