行政院長蘇貞昌在立法院動輒惡言惡語辱罵委員，公認是中華民國憲政史上最粗暴的行政院長，招致輿論強烈抨擊，但他不但不知反省，還將醜態加碼演出，顯示他人格本質「袂見笑」到極點。

悖逆總統的政策路線

國民黨主席朱立倫痛批蘇貞昌「欠電的電火球成失能內閣」，並要求蘇要趕緊調整錯誤施政，先解決缺電與空汙兩件事。可悲的是，蘇貞昌再露潑猴本色，不講理、不對事，將話題轉到人身攻擊，要朱立倫不要來蹭熱度，趕快去把中常委賄選查清楚、把黨產還給國家。更加碼辱罵蔣萬安委員，嗆他「沒有本事就不要賣弄，猴子自己爬得高，才會被看到紅屁股。」把國政討論拉低到街坊潑婦罵街的地步。

蔣萬安和朱立倫被蘇貞昌潑糞，緣起是電力問題，蘇貞昌故意迴避問題，轉移到人格羞辱，但正如朱立倫所說，「罵朱立倫一百遍、罵蔣萬安一千遍也解決不了缺電」。如果蘇貞昌是有責任感、有擔當的行政院長，就應嚴肅面對「缺電台灣」與「空汙台灣」問題，把快要撞牆的能源政策放到一旁，設法擬聚社會各界共識，比如召開全國能源會議，讓朝野及社會各界共同探討能源解方。另應針對一再發生的斷電問題，公布電網改善時間表和具體路徑圖，徹底解決問題。但是，蘇貞昌正事不辦，只會耍嘴皮罵人。他罵蔣萬安是「街頭小混混」，但他罵人的口氣不是像極了「大尾老鱸鰻」？

蘇貞昌的問題不只在話語粗暴，毫無閣揆風度，更在於嚴重欠缺政策規畫能力，大政方針把持不準，而且好勇鬥狠，對內激化朝野對立，對外挑釁大陸，致使兩岸關係更加惡化。他的權力來源是總統，卻經常悖逆總統揭示的政策路線，一方面全然罔顧蔡總統期盼團結的心意，視朝野和睦如糞土，不僅毫無促進和解的言行，更一而再再而三地挑激歷史仇恨，踐踏包容精神，辱罵在野人士；在兩岸關係上，更對蔡總統維持台海現狀的宣示大條不甩，經常如脫韁野馬般亂吼、亂奔、亂撞，毫無節制地辱罵對岸，也將維護兩岸和平關係的在野人士一概當作「在地協力者」，不斷猛噴口水想要把他們淹沒。

蘇貞昌的問題如果只是沒有教養，還不至於闖大禍，他最大的問題在於政策暴衝，完全沒有方向感，甚至對著牆壁或是深淵猛踩油門，讓乘者心驚膽跳，甚至產生深重的危機感。對岸與外國政府對台灣最高行政首長發出的訊息，經常與總統所承諾的很不一致，因而感到錯亂與迷惘，最高行政首長與總統，究竟誰代表中華民國？

總統閣揆誰代表國家

尤其可憂的是，蘇貞昌經常對中國大陸與中共政權口出惡言與狂言，叫囂甚至叫陣，全然蔑視智者以小事大該有的分際與謀慮。兩岸和平是全民殷切期盼，雖然不能完全操之在我，但至少不刺激、不挑釁是完全可以自我節制的，蘇貞昌卻常以情緒性與仇恨性的語言攻擊對岸，徒然惡化彼此關係，為兩岸平添戰禍因子。

從蘇貞昌一再失格的言行，可以感受到他的格調低劣不堪，深入推敲他惡言相向的原因，則可看出他完全沒有閣揆應有的格局與素養，凡事但憑個人好惡，缺乏從國家整體發展需求上關照政務的思維，也沒有遵奉最高當局所訂大政方針的團隊意識，經常獨行其是，僭越政治倫常。

蔡英文任用蘇貞昌為閣揆，或許有黨內派系平衡的政治考慮，但他在朝野關係及兩岸關係的基本方針上顯與蔡總統不相切合，因而造成政治施政上的不協調。原本各方期待他在去年底四大公投過後就會功不成而身退，但公投結果低空掠過，致使失去撤換他的理由。實際上，那次公投結果主要是反映朝野民意板塊上的大小差異，而不是對政府現行政策的支持，更與蘇貞昌的施政表現沒有關係。

台灣在總統直選之後，取消了立法院對行政院長行使同意權的規定，閣揆權力來源是總統的直接任命，因此行政院長變得更像是總統的執行長。蘇貞昌的所言所行顯然已與總統不合拍、不同調，他不只惡言不絕，政策取向上更難免惡政之譏，斷然撤換他是理所必然，否則無法消弭政府施政多頭馬車的缺憾，蔡總統也必須為他的諸多不當言行與作為概括承受。蔡總統或許可以繼續忍受他，但他的惡言與惡政所帶來的損害，卻是國家與人民無法再承受的苦難，願蔡總統三思。