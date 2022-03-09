南韓知名男子團體ZE:A（帝國之子），於2010年出道後，憑著團員們帥氣外表與精湛的舞台實力受到大批粉絲的喜愛，但自從成員陸續入伍當兵及合約到期後，就各自朝不同方向發展。但身為隊長的文俊英，近日卻遭到YouTuber「Caracula」爆料「二度酒駕」，酒精濃度甚至到達吊銷駕照的程度，在網路上掀起熱烈討論。

南韓YouTuber「카라큘라Caracula」7日晚間於自己的直播中，爆料帝國之子的隊長文俊英在近日晚間10多時，於首爾江南區新沙洞與人發生車禍，並公開現場畫面佐證，而與他發生車禍的民眾指控他不僅在單行道逆向行駛，遇到對向來車還不停地按喇叭要對方讓路，被人攔下後周圍民眾聞到他渾身酒味趕緊報警，而經過警方酒測結果發現，他的酒測濃度竟高達0.113%，已到達吊銷駕照的程度，因此畫面公開後立即在網路上傳開。

根據韓國媒體的報導，警方隨後也證實文俊英於7日凌晨喝到爛醉後開車，於江南區逆向行駛於單行道上，與另一名駕駛發生對撞及衝突。當時他因酒味濃厚，被對方發現有異因此報警處理。

事隔一天，文俊英也在8日出面回應向媒體《Xportsnews》解釋這起事件「有個人因素，也有背後許多事由，整理好之後會再將事情的原委公開，目前不會發表任何立場」。不過，根據韓媒的報導，文俊英已不是第一次酒駕，他在2018年時也曾因酒駕被抓，駕照被吊扣了一段時間，如今又因酒駕登上新聞版面，讓不少喜愛他的粉絲相當失望，也引來網友罵聲不斷。

文俊英酒駕被抓畫面曝光。（圖／YOUTUBE）

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