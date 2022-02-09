天氣冷恐「爆血管」奪命！醫示警3種人好發心肌梗塞 有5症狀都該緊急檢查

51歲的導演明金成昨（8）日深夜因心肌梗塞驟逝，中國醫藥大學附設醫院心臟血管主治醫師盧炯睿表示，心肌梗塞有年輕化的趨勢，發作時有4個常見症狀，包括前胸不適、單側肩頸或背部疼痛、疼痛伴隨出汗或噁心及呼吸困難等，一旦出現任何一種1種徵兆，就應盡快就醫。

盧炯睿指出，近幾年急性心肌梗塞有年輕化的趨勢，心血管疾病的危險因子中，抽菸、肥胖及血脂異常，在年輕族群的盛行率是比較高的，高膽固醇血症、抽菸與冠狀動脈疾病家族史，更是年輕人心肌梗塞最主要的危險因子。

盧炯睿表示，發生心肌梗塞時常見4個症狀，第一是前胸有壓迫收縮性的疼痛、沉重感或難以形容的不舒適；第二是單側手臂、肩、頸、下巴或背部疼痛；第三是疼痛常伴有虛弱感、出汗、噁心、嘔吐、頭暈及明顯的不安，且痛感持續約15至30分鐘或更久，無法因休息而緩解，最後第四則為嚴重時會呼吸困難、失去意識、心律不整、血壓下降甚至休克，一有徵兆必須盡快就醫。

另外，衛福部也表示，日常生活作息對心臟血管健康也會有重大影響，包括缺乏規律運動、不健康飲食引發的三高（高血壓、高血糖及高血脂）、過重或肥胖、吸菸、嚼食檳榔及過量飲酒等，加上極熱極冷的天氣型態也是誘發因子，建議平日要健康飲食，以少油少鹽多纖維，以蒸、煮、汆燙取代油炸，規律運動，不抽菸或吸二手菸及控制三高，才能做好心臟保健。