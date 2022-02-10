調查局諮詢業務處前副處長楊以銘，大年初一泡溫泉時，不幸心肌梗塞猝逝，享年67歲。不少舊識及昔日調查局同事聽聞噩耗，感到錯愕遺憾，家屬因疫情關係，決定決定低調不公祭，擇日舉辦追思音樂會。

楊以銘是調查員訓練班15期，歷任社文組副主任、公共事務室科長，升任台南市調查處副處長、之後到調查局總務處擔任專門委員，最後在諮詢業務處副處長任內退休。

據了解，楊以銘是今年2月1日外出泡溫泉時，疑天氣溫差過大，不幸心肌梗塞，送醫不治。

楊以銘妻子曾任內政部民政司長、主任祕書，退休後轉為宗教團體志工。