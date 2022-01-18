玉山國家公園管理處前處長鍾銘山，日前屆齡退休，職缺由副處長盧淑妃升任；盧淑妃表示，未來將在國家公園保育、育樂、研究3大核心目標下，精進各項業務發展，保育玉山生態系統，為登山安全奠定更深厚的基礎，並持續加強與部落間的聯繫，強化夥伴關係。

盧淑妃畢業於國立中興大學園藝學研究所，1986年初任公職，就到玉管處擔任技佐，曾任陽明山國家公園管理處副處長、金門國家公園管理處副處長，及內政部營建署簡任視察、科長、技正等職務，2020年回玉管處擔任副處長，行政資歷豐富完整，尤其擅長國家公園企畫、保育與經營管理，對於玉山的人、事、物更有濃厚的情感，未來將持續維護國家珍貴資源、強化環境教育及生態美學體驗。

原副處長職缺，則由太魯閣國家公園管理處祕書林忠杉升任，林忠杉畢業於國立東華大學公共行政研究所，曾任太魯閣國家公園管理處祕書、課長、技士等職務，具國家公園經營管理及高山遊憩服務管理經驗。

玉管處人事底定，將由盧淑妃、林忠杉及祕書邦卡兒．海放南，帶領玉管處團隊，攜手為玉山生態多樣性的保育，及國土經營共同努力，永續山林。