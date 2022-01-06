海洋委員會海洋保育署籲請民眾一起保育海洋。（海保署提供／林瑞益高雄傳真）

對於全國離島環境會議發布的小琉球珊瑚狀況全台最差，海洋委員會海洋保育署6日晚間說，2020年發生珊瑚白化事件後，已經密切注意恢復的狀況。海保署已經與中央研究院等單位，就全台近百處珊瑚礁分布地點做調查、監測及復育工作。

當中與海生館的合作監測計畫發現東海岸的珊瑚礁狀況相對健康，北部、南部以及澎湖相對穩定。也注意到北部卯澳、南部萬里桐及小琉球情況較差。

各機關也積極投入相關保育措施，小琉球全島周邊海域屬於屏東縣政府「琉球水產動植物繁殖資源保育區」，其中，潮間帶保育示範區訂有「屏東縣琉球水產動植物繁殖保育區（潮間帶保育示範區）管理作業要點」，以人數管制措施達到潮間帶物種復育及保育，民眾有學術研究及環境教育需求，經申請同意，並由認證合格之解說員帶領，以團進團出每團30人為限的方式才能進入，並須行走於劃設之路線，不得擅自離開路線範圍，以減少潮間帶的踩踏。