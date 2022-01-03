知名音樂人「小胖老師」袁惟仁2018年、2020年歷經兩次重摔，去年底桂田文化藝術基金會前往他的老家台東探視，得知袁惟仁臥病在床無意識，被醫師判定植物人。不過，有知情人士透露他無危險、狀況有進步。

根據《中央社》報導，桂田文化藝術基金會最近再度前往台東關心袁惟仁，表示對方在家休養，家人照顧得很好，健康狀況有進步，其餘細節不方便多說。

袁惟仁（右）去年8月被目擊坐著輪椅出現在台東馬偕醫院看診。（讀者提供）

袁惟仁近年健康狀況亮紅燈，2018年因在上海跌倒，頭部受傷引發腦溢血中風，同時還被檢驗出腦部有腫瘤，在上海的醫院治療62天，轉送到台北榮總接受手術切除腦瘤，從鬼門關走過一回，未料2020年10月在老家台東摔倒陷入昏迷，住進加護病房治療，袁惟仁的好友張宇當時曾轉述小胖二姊的說法，稱袁惟仁在家中撐扶手想從輪椅上站起來，因力氣不足跌倒撞傷頭，有發燒、退燒、細菌感染情況，剛入院時昏迷指數僅3，後轉為6、7。看在張宇眼裡很心疼，便號召游鴻明、莫凡等藝人，創立「小胖基金」協助募款，希望袁惟仁能在無經濟壓力之下好好治療。

根據《三立新聞網》報導，桂田文化藝術基金會2021年底探望袁惟仁，透露他頭部重創得長期臥床，眼睛可張開卻無法認人，被醫師判定無意識狀態的植物人，由二姐貼身照顧。