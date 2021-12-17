台東馬偕東部區域醫院加護病房護理部馬瑞菊及心臟內科蘇珉一合著論文《東部區域醫院加護病房不施行心肺復甦術醫囑之流行病學調查》，榮獲內科學誌優秀論文獎原著類第2名。（台東馬偕提供／蔡旻妤台東傳真）

台東馬偕是台東地區急重症後送醫院，加護病房團隊從2007年開始導入善終概念，逐步讓更多病人及家屬在臨終時接受「重症安寧」。由護理部馬瑞菊及心臟內科蘇珉一合著論文《東部區域醫院加護病房不施行心肺復甦術醫囑之流行病學調查》，榮獲內科學誌優秀論文獎原著類第2名。

肩負台東急重症病患，馬偕醫院加護病房醫療團隊長期接觸面臨病危病人，部分靠現代醫療技術有機會回轉；也有許多是無效的，卻在家屬的不捨心情下，對臨終病人施予急救及電擊等處置，讓病人在臨終前又再面臨身體上的傷害。

醫療團隊將臨床的經驗做成研究，希望可將這理念及經驗與其他醫療院所分享，長期的努力及研究終於獲得內科醫學會之肯定。由研究團隊護理部督導馬瑞菊（第一作者）及心臟內科醫師蘇珉一（通訊作者）合著之論文《東部區域醫院加護病房不施行心肺復甦術醫囑之流行病學調查》，榮獲內科學誌優秀論文獎原著類第2名，在全國各大醫院的論文中脫穎而出實屬不易。

蘇珉一於4日內科醫學會會員大會中，代表整個ICU團隊接受頒獎。身為內科加護病房主任的他感謝馬瑞菊督導長期帶領整個ICU對重症安寧的推動，有品質的改善才有研究的亮點的產出，得獎就是肯定，肯定大家的辛苦與付出，願榮耀歸給台東馬偕與願意留在偏鄉照顧重症患者的ICU醫護同仁。

馬偕指出，台灣自1980 年代起開始發展安寧療護，在2000 年通過安寧緩和條例。而亞洲第一部「病人自主權利法」，也在2019年正式施行。可見整個大環境對於臨終及安寧的議題愈來愈重視，如何在人生終點有尊嚴的走完最後一哩路，也成為醫療界值得深思及探討的方向。

馬瑞菊說明，台東以前常見誤飲巴拉刈的病患，送到病房時多已呼吸衰竭，往常都會盡力插管救治但結果仍脫離不了死亡。於是她與團隊將多年的病歷統計分析證實，病患若誤飲達一定的劑量，只要進展到呼吸衰竭死亡率為100％。於是臨床上只要遇到此類病患，便會啟動重症安寧機制，進行早期家庭會議，不予插管才能讓家屬有機會與病人好好道別。