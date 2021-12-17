台東馬偕是台東地區急重症後送醫院，加護病房團隊從2007年開始導入善終概念，逐步讓更多病人及家屬在臨終時接受「重症安寧」。由護理部馬瑞菊及心臟內科蘇珉一合著論文《東部區域醫院加護病房不施行心肺復甦術醫囑之流行病學調查》，榮獲內科學誌優秀論文獎原著類第2名。
肩負台東急重症病患，馬偕醫院加護病房醫療團隊長期接觸面臨病危病人，部分靠現代醫療技術有機會回轉；也有許多是無效的，卻在家屬的不捨心情下，對臨終病人施予急救及電擊等處置，讓病人在臨終前又再面臨身體上的傷害。
醫療團隊將臨床的經驗做成研究，希望可將這理念及經驗與其他醫療院所分享，長期的努力及研究終於獲得內科醫學會之肯定。由研究團隊護理部督導馬瑞菊（第一作者）及心臟內科醫師蘇珉一（通訊作者）合著之論文《東部區域醫院加護病房不施行心肺復甦術醫囑之流行病學調查》，榮獲內科學誌優秀論文獎原著類第2名，在全國各大醫院的論文中脫穎而出實屬不易。
蘇珉一於4日內科醫學會會員大會中，代表整個ICU團隊接受頒獎。身為內科加護病房主任的他感謝馬瑞菊督導長期帶領整個ICU對重症安寧的推動，有品質的改善才有研究的亮點的產出，得獎就是肯定，肯定大家的辛苦與付出，願榮耀歸給台東馬偕與願意留在偏鄉照顧重症患者的ICU醫護同仁。
馬偕指出，台灣自1980 年代起開始發展安寧療護，在2000 年通過安寧緩和條例。而亞洲第一部「病人自主權利法」，也在2019年正式施行。可見整個大環境對於臨終及安寧的議題愈來愈重視，如何在人生終點有尊嚴的走完最後一哩路，也成為醫療界值得深思及探討的方向。
馬瑞菊說明，台東以前常見誤飲巴拉刈的病患，送到病房時多已呼吸衰竭，往常都會盡力插管救治但結果仍脫離不了死亡。於是她與團隊將多年的病歷統計分析證實，病患若誤飲達一定的劑量，只要進展到呼吸衰竭死亡率為100％。於是臨床上只要遇到此類病患，便會啟動重症安寧機制，進行早期家庭會議，不予插管才能讓家屬有機會與病人好好道別。
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