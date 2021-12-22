台東縣海端鄉轆轆溫泉11日發生許姓及羅姓山友遭急流沖走意外，台東縣消防局判讀18日水下畫面確認為石頭。（台東縣消防局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣海端鄉轆轆溫泉11日發生許姓及羅姓山友遭急流沖走意外，台東縣消防局判讀18日水下畫面確認為石頭。（台東縣消防局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣海端鄉轆轆溫泉11日發生許姓及羅姓山友遭急流沖走意外，台東縣消防局判讀18日水下畫面確認為石頭。（台東縣消防局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣海端鄉轆轆溫泉11日發生許姓及羅姓山友遭急流沖走意外，台東縣消防局18日拍攝水下畫面疑有人形影像，經放大判讀確認為「石頭」。消防局表示，第1階段搜救任務暫緩，人員先撤離，待山區水勢趨緩，再研擬後續搜救作業。

消防局關山大隊13日接獲通報指出，海端鄉轆轆溫泉有2名山友遭急流沖走，隨即會同警方及民間救難單位上山搜救，空勤總隊也出動黑鷹直升機進行空搜，但沿著事故地點上下50公里搜救，連日來並未發現失聯的許姓和羅姓山友。

消防局17日利用水下GoPro攝影器材，在事故地點下方50公尺一處深潭裡攝影搜尋，疑發現人形影像；當搜救人員欲再仔細拍攝時，攝影機及延長桿竟被湍急水流沖走，18日再次進行水下攝影，發現5公尺深的水底中疑有人形影像，讓搜救人員及家屬一度燃起希望，可惜水下能見度不佳，無法確定是否就是失聯者。

消防局指出，根據拍攝影像畫面顯示，水底疑似人形的影像呈現黑灰色，但因水質相當混濁，無法準確辨識影像是否為人影，透過電腦設備放大判讀，確認為一般石頭，不是人影。

消防局強調，由於近日山區雨勢不斷，溪水湍急，評估對搜救不利，深潭有5公尺深，水流相當湍急，加上高山水下環境與平地大不同，人員若冒險下潛作業，有相當的風險，為執勤安全考量，先暫緩搜索任務。