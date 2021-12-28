超昱光電科技董事長劉宏洋，捐贈新竹縣消防局1輛約120萬元的消防救災情勘查車，將配發消防局第一大隊新豐分隊使用，這輛具有四輪傳動的高馬力的車輛，將有利在山區、崎嶇的道路奔馳，當災害發生時，可及時展開救援工作，並即時回傳災情，進一步提高現場災害搶救效能。

縣長楊文科28日在主管會報時，頒發琉璃獎盃與災情勘查車模型作為回禮，感謝劉董事長以拋磚引玉方式回饋地方，期待更多企業一同加入守護新竹縣鄉親的行列。

超昱光電董事長劉宏洋熱心公益外，他的堂弟也曾任竹縣消防分隊長職務，讓他更加關心消防事務，長期擔任消友會第一分會顧問，多次捐贈消防器材回饋地方。

劉宏洋表示，超昱光電在新豐鄉設廠已達22年，9月從消防局第一大隊大隊長陳俊忠得知，新豐分隊需要1台救災車，當下便答應捐贈，經過3個月作業的時間，新車輛終於到了，期望藉由捐贈消防救災車輛，強化消防救災能力，讓新豐分隊可以在災害發生第一時間到達災害現場，順利完成救災任務，維護人民的生命財產安全!

新豐分隊長徐明勳表示，獲贈的四輪傳動旅行式5人座消防救災車，具備四輪傳動功能，馬力大可適應山路、泥濘的道路上，將做為救災及時支援用，成為消防人員趕往災害現場，支援救災、載運人員、物資，具後勤補給支援之用的重要交通工具。