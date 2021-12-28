高齡87歲的簡江秀吟利用自己積存已久的老人年金，採購一輛居家訪視車，28日贈予花蓮慈濟醫院，讓醫療照護觸及偏鄉每個角落。（羅亦晽攝）

高齡87歲的簡江秀吟28日捐贈花蓮慈濟醫院一輛居家訪視車，在院方協助下，開心試乘。（羅亦晽攝）

花蓮地形狹長，交通不便，不過醫護人員仍克服萬難，到偏鄉患者家中提供照護，高齡87歲的簡江秀吟，有感於醫療團隊的用心，利用積存已久的老人年金，採購一輛居家訪視車，28日贈予花蓮慈濟醫院，讓醫療照護觸及偏鄉每個角落。

簡江秀吟身體健朗，不過因有骨質疏鬆症狀，長期在慈濟醫院家醫科看診，因緣際會下得知院方安寧居家團隊長期幫助偏鄉末期病人圓夢，十分感動，因此想透過己力回饋社會，於是在28日捐贈一輛約60萬元的轎車，協助醫護團隊深入偏鄉，進行居家訪視。

「捐贈居家訪視車是阿嬤的心願」，簡江秀吟的外孫女黃佳慧說，阿嬤日前將這幾年存下來的老人年金拿給自己時強調，應把這筆錢給更需要的人，因自己從事長照工作，將花蓮偏鄉需要交通車的緣由告訴阿嬤後，她當下毫不猶豫地直接答應，於是將這筆錢拿去採購一輛車。

她也笑說，家人本來想替阿嬤分擔轎車的費用，結果阿嬤不讓大家出一分一毛的錢，認為自己目前尚有能力可以回饋社會。

據悉，阿嬤原先想捐贈康復巴士，讓醫護團隊替更多末期病人圓夢，不過因價格太過昂貴，慈濟醫院認為此舉恐造成阿嬤負擔，因此改捐贈居家訪視車。

慈濟醫院護理部護理長江青純感謝阿嬤的善舉，她說，居家護理團隊僅6人，服務範疇北至秀林鄉富世、崇德村，南至壽豐鄉溪口、水璉村，且1周看診人數最多高達150人，原先只有5台訪視車，有時需透過接送方式輪流用車，如今多了1台車，能讓每個護理人員幫助更多病人。