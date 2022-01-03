高雄BMW酒駕撞擊林姓男子一家4口，妻子當場死亡，林男與2名女兒仍躺在加護病房；林家高齡70歲的阿嬤整天守在病房外，每得知病情就流淚一次，隨身帶著家當與麵包果腹；面對家中經濟支柱倒下，阿嬤目前已重開舊業家庭理髮，現在幾乎醫院、店裡兩邊奔走，一天賺幾百元，面對未來龐大經濟壓力仍徬徨無助。

據ETtoday報導，林家1名黃姓友人透露，林男的父母事發後幾乎全天待在醫院、互相輪班，2老擔心兒子、孫女醒來時找不到家人，也要簽署醫院文件等，2人將家當、慢性藥跟一些盥洗用具隨身帶在身上，其中林男高齡70歲的母親因為腳舊傷復發、不便行走，身上僅帶著麵包隨時果腹。

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據悉，林男母親原本開家庭理髮、早已退休，如今面對未來漫漫照護長路，她已考慮重操舊業，目前已有些客人預約洗頭，她則店裡、醫院兩邊跑，一有客人就趕回店裡，每天僅幾百元收入，未來經濟問題仍是一大考驗；現在她幾乎從早上8點一路待到晚上9點，家人勸她多休息仍不聽。

有網友在臉書分享林男母親獨自一人呆坐在病房外的照片，說林男母親一人擔起看顧兒子與2個孫女的責任，每天奔波於不同病床，接收不同病情，每聽到新病況就落淚一次，「（阿嬤）不肯回家，也怕回家遇到熟人的詢問，更害怕兩老要獨自待在原本充滿歡笑的家」。